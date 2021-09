Jak oczyścić grzyby z piasku?

Wstępne czyszczenie grzybów powinno odbyć się jeszcze w lesie. Pozwoli nam to dokładnie przejrzeć zbiory, odrzucić grzyby, co do których nie mamy pewności lub nie zauważyliśmy wcześniej, że są podpsute lub nieświeże.



Kolejny etap to pozbycie się największych, łatwych do usunięcia zanieczyszczeń. Grzyby możemy oczyszczać własnymi rękami lub z pomocą szczotki. Tak przebrane zbiory wrzucamy do wiklinowego kosza lub torby z przewiewnego materiału - ważne, by grzyby miały dostęp do świeżego powietrza.





Jak najszybciej oczyścić grzyby z piasku? Prosty trik!

Po wstępnym oczyszczeniu grzybów możemy zabrać się za płukanie. Czynność ta pozwoli nam dokładnie oczyścić grzyby z piasku i przygotować je do dalszej obróbki. Istnieje prosty, skuteczny trik na dokładne wyczyszczenie grzybów - zajmie nam dosłownie chwilę!

Ta prosta metoda polega na wrzuceniu grzybów do mocno osolonego wrzątku. Grzyby należy dokładnie wymieszać i czekać aż zanieczyszczenia i piasek oddzielą się od zbiorów. Jeżeli są one mocno zanieczyszczone, konieczne może być ponowne przepłukanie.

Tak wyczyszczone grzyby możemy poddać dalszej obróbce. Pamiętajmy, by zbierać grzyby z głową - jeśli dopiero zaczynamy przygodę z grzybobraniem, uczmy się od zaprawionych w boju grzybiarzy. Spożycie trujących grzybów może mieć tragiczne konsekwencje.





