Popularne na całym świecie Halloween pochodzi od celtyckiego święta zmarłych Samhain, podczas którego witano powracające na zimę duchy zmarłych. Od tego czasu święto to ewoluowało i oprócz stanowienia wigilii Wszystkich Świętych (nazwa pochodzi od ang. All Hallows Eve), przekształciło się w prawdziwy festiwal strachu, demonicznych przebrań i przyjęć z motywem horroru.

Pomysłowe "oznaczanie" domów nie zna granic . Przykładowo, na jednym z osiedli w Krakowie mieszkańcy, którzy uczestniczą w dniu straszydeł, umawiają się wspólnie, by ustawić przed drzwiami dynię. W Zielonej Górze natomiast w niektórych blokach przywieszają ozdoby z motywem kościotrupów wokół wejścia do domu. Warto wspólnie z mieszkańcami bloku ustalić taki "znak rozpoznawczy" jeszcze przed świętem.

Moda na ozdabianie domów i mieszkań przede wszystkim motywami dyni, która nierozłącznie kojarzy się z Halloween, przywędrowała także do naszego kraju i coraz chętniej w naszych wnętrzach pojawiają się dekoracje związane z obchodami tego upiornego święta. O ile wyszukanie w sklepach stylowych, sezonowych dodatków do pokoju nie stanowi większego problemu, to zewnętrzne dekoracje będące zaproszeniem tych, którzy wieczorem 31 października będą poszukiwać słodyczy w przerażających przebraniach, może - z wielu względów - stanowić nie lada wyzwanie. Zewnętrzne ozdoby przeznaczone do ogródków domów jednorodzinnych: szkielety, wiedźmy na miotłach, wydające upiorne dźwięki postaci z horrorów robią ogromne wrażenie, ale przez swoje gabaryty nie nadają się do ozdobienia drzwi wejściowych na korytarzu w bloku wielorodzinnym. Jak więc niewielkim kosztem ozdobić wejście do mieszkania w bloku, aby nie budziło żadnych wątpliwości, że obchodzimy Halloween? Oto kilka sprawdzonych pomysłów.