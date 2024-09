Przytulnie, estetycznie, a przede wszystkim "po mojemu". Podobną zasadą kierują się zazwyczaj właściciele mieszkań, stając przed koniecznością dekoracji wnętrza. Kolejno dobierają idealne według własnego gustu fasony, materiały i kolory, by ostatecznie uzyskać wnętrze marzeń.

Niekiedy jednak proste błędy mogą do reszty zrujnować chęć uzyskania gustownie wyglądającego, eleganckiego mieszkania. Niektóre przedmioty sprawiają bowiem wrażenie tanich i mało atrakcyjnych, w takie też zamieniając wygląd wnętrza. Niektóre działają jednak zgoła odmiennie - dodając elegancji i luksusu. Oto trzy z nich, które warto zaprosić do swojego domu.

Jak dobrać dodatki do wnętrz? Luksus wcale nie musi być drogi

Mieszkanie może stać się szykownym apartamentem bez wydawania fortuny (a także w zaledwie kilka chwil). Podstawą jest jednak zachowanie porządku, a co za tym idzie usunięcie zbędnych przedmiotów, niepotrzebnych gadżetów i zawadzających akcesoriów. Zbyt duża ilość szpargałów może bowiem przytłoczyć wnętrze i sprawić wrażenie zaniedbanego.

Eksperci od dekoracji wnętrz radzą dodatkowo, by w momencie doboru akcesoriów kierować się zasadą "trójek". Oznacza to zmniejszenie liczby wszystkich, pojawiających się we wnętrzu elementów wystroju do wyłącznie trzech sztuk. Na co warto więc postawić?

Jak dobrać dodatki do wnętrz? Luksus wcale nie musi być drogi

Ceramiczne wazony zdają się być prawdziwą podstawą. Sprawdzą się zarówno w towarzystwie kwiatów (nie jednak tych sztucznych - pamiętaj, że te nadają wnętrzu wrażenia taniości), ale również solo, jako urzekająca kolorem i oryginalną formą ozdoba. Co ważne, znajdziesz je w ofertach niemal wszystkich sieciówek. Za kilka złotych wprowadzisz więc do wnętrza sporo elegancji. Ale to dopiero początek.

Jakie dodatki do mieszkania? Dodadzą lususu za kilka złotych

Luksus nie odmawia towarzystwa przytulności. Do salonu warto więc zaprosić wygodne poduszki w różnych kształtach i rozmiarach. Ważny jest jednak kolor - to on będzie bowiem w przyszłości odpowiedzialny za nasze wrażenia estetyczne. Nada też wnętrzu sporo klasy - pod warunkiem, że sięgniemy po wszelkie odcienie bordo, butelkowej zieleni czy czerni. Będzie funkcjonalnie, ale też w wersji "premium". Pamiętaj przy tym, by zwrócić uwagę na kolory innych dodatków. Im ich więcej, tym mieszkanie zyskiwać będzie miana "taniego".

Ekskluzywne mieszkania charakteryzują się ponadto przestronnymi wnętrzami. Nawet najmniejszy metraż warto więc optycznie powiększyć - a w tym pomogą lustra. Te warto zawieszać na ścianie, eksperymentując z ich ilością oraz formą (dekoratorzy polecają obecnie szczególnie te w fantazyjnych ramach). Osobista inwencja twórcza powinna w tym momencie dojść do donośnego głosu. Chcąc dodatkowo rozświetlić mieszkanie, warto zawiesić lustra naprzeciwko okna. Ważny, po raz kolejny, jest jednak kolor. Złoto święci obecnie triumfy - doda elegancji i luksusu za małe pieniądze.

