Hortensja ogrodowa nie jest bardzo wymagającą rośliną, gdy mowa o jej pielęgnacji, ale rzecz jasna, należy poświęcić jej czas i uwagę, by cieszyć się zdrowym kwitnieniem i pięknym wyglądem tego ogrodowego krzewu.

Jeśli zauważymy, że nasza hortensja nie jest w zbyt dobrej kondycji , a jej liście i kwiaty zaczynają brązowieć , powinniśmy zaserwować roślinie domową odżywkę . Zanim jednak do tego przystąpimy, pamiętajmy o podlaniu hortensji i usunięciu z niej suchych, brązowych pędów .

Wracając jednak do tematu domowej odżywki dla hortensji, to w tym przypadku warto wykorzystać skórki z ogórków. Jak się do tego zabrać? Skórki z ogórków umieszczamy w słoiku i zalewamy jednym litrem wody. Słoik dokładnie zakręcamy i odstawiamy na pięć dni. Po tym czasie wyjmujemy ze słoika skórki, a wodą podlewamy nasze hortensje.