Za niebieski odcień hortensji odpowiadają związki o nazwie antocyjany, które również chronią roślinę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Są one też po części odpowiedzialne za zapylanie i rozmnażanie roślin. Jeśli chcesz uzyskać niebieskie kwiaty, musisz wybrać hortensje ogrodowe, gdyż tylko u nich możliwa jest zmiana barwy. Druga ważna kwestia to fakt, że tylko kwiaty o barwie różowej i jasnoniebieskiej są zdatne do zmiany koloru, biały odcień nigdy się nie przebarwi.