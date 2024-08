Jest prosta w uprawie, ale jednocześnie zachwyca swoim bujnym kwiatostanem - przez co ogrodnicy ją pokochali. Niekiedy jednak płata figle, buntując się i zaskakując ogrodnika brakiem kwiatów. By te utrzymała aż do jesieni, wystarczy zasilić ją domową odżywką.

Co zrobić żeby hortensje pięknie kwitły? Istotnych kilka zabiegów

Jej imponującej wielkości kwiaty przyciągają wzrok z daleka, stając się prawdziwą ozdobą ogrodu. A kiedy wręcz ugina się pod ich ilością, daje przechodniom znak, że jej właściciel dba o nią w należyty sposób. Co to dokładnie oznacza?

Na pojawienie się dużej liczy kwiatów hortensji, a także jej zdrowy wzrost, wpływ ma kilka czynników - na czele z odpowiednim stanowiskiem, żyzną glebą i prawidłowo wykonanym cięciem, które decyduje o obfitości kwitnienia. Roślina najlepiej czuje się bowiem w lekko zacienionych miejscach, na stale wilgotnej glebie. Spore znacznie ma też rozsądne nawożenie. Odpowiednia odżywka zachęci bowiem hortensję do wzrostu do tego stopnia, że ta będzie zachwycać kwiatami aż do późnej jesieni.

Czym nawozić hortensję? Domowe sposoby. Uwielbia taką odżywkę

Hortensja najlepiej czuje się na glebie o kwaśnym odczynie - wówczas wypuszcza niezliczoną ilość dużych kwiatów. Jeśli od razu nie trafiła jednak na podobne stanowisko, nic straconego. Nie musisz jej przesadzać, by cieszyć się jej urokiem. Wystarczy domowa odżywka, dzięki której w prosty sposób zakwasisz nieco ziemię, a jednocześnie dasz hortensji szansę na lepszy wzrost.

Co zrobić żeby hortensje pięknie kwitły? Istotnych kilka zabiegów 123RF/PICSEL

Kiedy więc skończysz rozkoszować się poranną kawą, nie zapomnij zostawić z niej fusów. To właśnie one wspomogą hortensję - na dwa sposoby. Wielu ogrodników najzwyczajniej rozsypuje wokół roślin fusy po kawie, uważając podobny sposób za jeden z najprostszych i najszybszych, a jednocześnie niezwykle skutecznych. Inni udają się do kuchni, gdzie przygotowują domowy nawóz. Jak go zrobić?

Sześć łyżek fusów po kawie oraz dwie łyżki cynamonu dokładnie ze sobą zmieszaj. Całość zalej 1,5 litra wody. Wszystkie składniki po raz kolejny wymieszaj ze sobą, a kolejno zagotuj i poczekaj aż ostygnie. Tak powstałą mieszankę rozcieńcz z wodą w proporcjach 1:1, przelej do konewki i podlej kwiaty.

Tak zasilona hortensja będzie zachwycać swoim wyglądem przez długie tygodnie.

Światowe grillowanie: Meksykańskie taco carne asada