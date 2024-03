Jeśli chcemy cieszyć się odpowiednio wypielęgnowanym trawnikiem, musimy liczyć się z tym, że należy go m.in. regularnie nawozić i kosić, a to z kolei wymaga od nas poświęcenia czasu. Bywa i tak, że mając duży ogród, część trawnika planujemy zamienić na inne, ciekawiej prezentujące się rośliny. Na co wówczas warto zwrócić uwagę?