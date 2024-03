Odpowiednio zadbany, zielony, miękki i gęsty trawnik przypominający dywan, to idealne miejsce do odpoczynku. Niestety zimne miesiące, którym towarzyszą opady deszczu i śniegu, a do tego krótkie i słabo nasłonecznione dni sprawiają, że trawa po zimie jest w bardzo słabej kondycji.

Warto zatem zaaplikować trawnikowi naturalną odżywkę, która sprawi, że źdźbła szybciej się zazielenią, zagęszczą i odbudują.

Czytaj także: Rozsyp na trawniku i zalej wodą. Mech zniknie w mgnieniu oka

Zdjęcie Przeprowadź piaskowanie, a trawnik zacznie wyglądać jak dywan / 123RF/PICSEL

Na czym polega piaskowanie trawnika?

Piaskowanie trawnika to zabieg ogrodniczy polegający na posypywaniu powierzchni trawnika odpowiednio dobraną mieszanką. Piaskowanie pozwala na zwiększenie przepuszczalności podłoża, ułatwiając wnikanie wody i powietrza, poprawia zakorzenienie i zwiększa gęstość trawnika.

Do piaskowania trawnika wykorzystuje się m.in. piasek rzeczny zmieszany z torfem, ziemią lub glinką. Ponadto wzbogaca się go np. kompostem i kredą. Piaskowanie polega na aplikowaniu na powierzchnię trawnika cienkiej warstwy ok. 3-5 mm wspomnianej mieszanki.

Jak i kiedy wykonać piaskowanie?

Piaskowanie nie jest trudnym zabiegiem i przy niewielkim metrażu trawnika z powodzeniem możemy przeprowadzić go bez używania specjalistycznych maszyn. Wystarczy, że zaopatrzmy się w wiadro lub taczkę oraz łopatę. Na każdy metr kwadratowych trawnika potrzebujemy od 3 do 5 kg mieszanki. Po zaaplikowaniu piasku na trawnik równomiernie rozprowadzamy go po powierzchni grabiami.

Piaskowanie powinniśmy przeprowadzać raz w roku, ale nie ma większego znaczenia, kiedy taki zabieg wykonamy. Wiele osób decyduje się na piaskowanie jesienią, kiedy trawa ma najlepszą zdolność do krzewienia się, dzięki czemu łatwiej regeneruje się po długiej zimie.





Specjaliści uważają, że trawniki rosnące na ubogiej glebie powinny być piaskowane mieszanką wzbogaconą o substrat torfowy, by polepszyć jakość gleby i stworzyć dobre warunki rozwoju trawy.