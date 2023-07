Spis treści: 01 Jak blisko można sadzić drzewa od granicy działki?

02 W jakiej odległości od ogrodzenia sadzić drzewa?

03 Kiedy drzewo przy granicy działki narusza prawa własności?

Jak blisko można sadzić drzewa od granicy działki?

Drzewa mogą stanowić rewelacyjnie uzupełnienie każdego ogrodu lub działki. Mowa tu w szczególności o tych owocowych. Kto by nie chciał mieć swoich własnych jabłek, gruszek czy czereśni? Aby jednak móc zbierać upragnione owoce, trzeba najpierw posadzić dany gatunek rośliny. Jednak w tym momencie rodzi się pytanie. Jak blisko można sadzić drzewa od granicy działki?

Okazuje się, że nie ma żadnych jednoznacznych przepisów, które wskazywałyby minimalną odległość, w jakiej można sadzić drzewa od granicy działki. Jednakże warto przytoczyć tutaj zagadnienie, które określane jest mianem "immisji". Jest to działanie właściciela danego gruntu mające takie skutki, które wpływają na grunt sąsiedni. Mowa tu na przykład o paleniu ogniska, z którego dym przedostaje się na działkę sąsiada czy puszczanie głośnej muzyki.

Reklama

Jeżeli weźmie się pod uwagę zdefiniowane powyżej zagadnienie, to można dojść do wniosku, że drzewo można posadzić w takiej odległości od granicy działki, by nie wpływało one na użytkowanie działki przez sąsiada. Więcej o zakazie immisji mówi art. 144 Kodeksu cywilnego.

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. [Zakaz immisji] – Art. 144 Kodeksu cywilnego

W jakiej odległości od ogrodzenia sadzić drzewa?

Decydując się na posadzenie drzewa, wiele osób zastanawia się, w jakiej odległości od ogrodzenia je posadzić. Warto w tym momencie uświadomić sobie jedną rzecz – z biegiem czasu drzewo urośnie i stanie się bardziej rozłożyste. Trzeba mieć to na uwadze, ponieważ później jego przesadzenie może okazać się bardzo trudne, a często nawet niemożliwe.

Przyjmuje się, że sadząc drzewo, warto zachować około 3-4 metrów odległości od ogrodzenia. Wówczas ryzyko, że będzie ono przeszkadzać sąsiadom, jest znacznie mniejsze. Taka odległość z reguły pozwala cieszyć się swoim własnym drzewem owocowym lub każdym innym bez problemów z sąsiadami.

Kiedy drzewo przy granicy działki narusza prawa własności?

W jaki sposób jabłoń lub grusza posadzone przy płocie może powodować immisję i utrudniać sąsiadowi korzystanie ze swojej nieruchomości? Sytuacją, kiedy drzewo przy granicy działki narusza prawa własności, może być między innymi spadanie liści, gałęzi lub owoców na teren sąsiada. Nierzadko przedmiotem sporu jest również cień, rzucany przez drzewo na sąsiednią działkę. Rozrastające się drzewo może również wypuszczać gałęzie ponad grunt należący do sąsiada. W takiej sytuacji może on domagać się ich usunięcia.

Zdjęcie Pamiętaj, że z czasem drzewo przy ogrodzeniu urośnie i może sprawiać problem sąsiadowi. / 123RF/PICSEL

Problematycznych sytuacji często można uniknąć, dzięki dogadaniu się z sąsiadem. Jednakże istnieją takie spory, które bardzo często kończą się w sądzie. Sąsiad może dochodzić swoich praw na podstawie wcześniej wspomnianego art. 144 Kodeksu cywilnego o zakazie immisji. Z tego względu warto zadbać o to, by nie sadzić drzew tuż przy granicy działki, tylko utrzymać odstęp około 3-4 metrów. Dzięki temu można uniknąć wielu złych emocji i sąsiedzkich sporów.

Przeczytaj też:

Nie sadź tych roślin blisko granicy działki. Sąsiedzkie kłótnie i spory będą nieuniknione

Dym z komina. Co robić, gdy sąsiad pali w piecu śmieci i plastik?

"Sąsiad non stop obserwuje na monitoringu moje podwórko". Co mówi prawo o wścibskich podglądaczach?