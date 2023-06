Nie sadź tych roślin blisko granicy działki. Sąsiedzkie kłótnie i spory będą nieuniknione

Spis treści: 01 Sumak octowiec w ogrodzie

02 Czy sumak octowiec jest trujący?

03 Jakich jeszcze roślin nie sadzić w pobliżu granicy działki?

Dzięki utrzymaniu przyjaznych relacji z sąsiadami możemy zyskać nowe znajomości, towarzyszy do wspólnego spędzania czasu, ale również oczekiwać pomocy w wielu trudnych sytuacjach. Już jeden nieprzemyślany krok może jednak sprawić, że mieszające w pobliżu osoby stracą do nas zaufanie. Poza zakłócaniem spokoju i nieszanowaniem wspólnej przestrzeni, na sąsiedzkie konflikty mają również wpływ... rośliny rosnące tuż przy ogrodzeniu. Jeśli nie chcesz mieć nieprzyjemności, dowiedź się jakich gatunków nie powinno sadzić się obok granicy działki. Mogą one uprzykrzyć sąsiadom życie.

Sumak octowiec w ogrodzie

Do roślin odpowiedzialnych za tzw. "zemstę sąsiada" należy przede wszystkim sumak octowiec - niewielkie drzewko, które zachwyca okazałą, parasolowatą koroną i ciekawym, oryginalny pokrojem i przepięknym intensywnym kolorem. Poza wieloma jego zaletami istnieje jeszcze jedna istotna, dość problematyczna cecha - sumak jest rośliną uciążliwą i ekspansywną. Jego system korzeniowy potrafi szybko i intensywnie się rozrastać - nawet na ok. 10 m długości, ale to nie wszystko. Z korzeni wyrastają często młode rośliny, które wypierają inne, mniejsze i słabsze rośliny.

Co więcej, korzenie sumaka uszkodzone podczas prac ogrodowych jeszcze chętniej się rozrastają, a ścięcie całej rośliny nie sprawi, że problem zniknie. Jakie jest więc rozwiązanie dla miłośników tego drzewka? Dobrą opcją będzie posadzenie go w dużej, plastikowej donicy, zakopanej w ziemi lub też zabezpieczenie przed rozrastaniem korzeni specjalnymi barierami. Sumaka zdecydowanie nie warto sadzić w pobliżu sąsiedniej działki.

Czy sumak octowiec jest trujący?

Mimo że owoce sumaka octowca są niekiedy wykorzystywane do przyrządzania napojów, niektóre źródła mówią o ich właściwościach trujących. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej więc ich nie próbować.

Zdjęcie Zadbany ogród to miejsce odpoczynku dla całej rodziny. Warto, by i relacje z sąsiadami były dobre / 123RF/PICSEL

Jakich jeszcze roślin nie sadzić w pobliżu granicy działki?

Uciążliwe dla sąsiadów oprócz sumaka mogą być też duże drzewa iglaste- np. sosny czy świerki. Ich korzenie również mocno się rozrastają, a dodatkowo wyjaławiają podłoże ze składników odżywczych, przez co rośliny posadzone w ich okolicy marnieją. Iglaki potrafią też uszkadzać kostkę brukową czy płyty chodnikowe, a w przypadku sosny - wiąże się to też z zaśmiecaniem otoczenia ogromną liczbą szyszek. Dla niejednego sąsiada może być to bardzo irytujące.

Zdjęcie Blisko ogrodzenia nie poleca się sadzić świerków oraz sosen / 123RF/PICSEL

Poza drzewami, do roślin, które potrafią uprzykrzyć życie mieszkańców pobliskich działek, należą:

podagrycznik pospolity i konwalia majowa - tworzą podziemne kłącza, które szybko i łatwo się rozrastają, często też na pobliskie tereny

chmiel zwyczajny - jego rozłogi szybko się rozrastają po całym ogrodzie, a dojrzałe szyszki rozsiewają mnóstwo nasion, przez co gatunek ten może skolonizować cały pobliski obszar

nawłoć kanadyjska - tworzy mnóstwo odrostów korzeniowych

Zdjęcie Chmiel zwyczajny bywa uciążliwy dla sąsiadów - jego rozłogi szybko rozrastają się po całym ogrodzie / 123RF/PICSEL

Ogrodnicy nie polecają sadzić też blisko granicy działki:

robinii akacjowej

róży pomarszczonej

maliny właściwej

złotliny japońskiej

topinamburu

barwinka pospolitego

jaśminowca wonnego

lilak pospolitego





