Mszyce - skąd się biorą w ogrodzie?

Zagrożenie dla roślin ogrodowych wcale nie musi nadejść ze strony wielkich szkodników. Mszyce mają bowiem od 3 do 5 mm wielkości, a czynią prawdziwe spustoszenie w uprawach. Ich niewielki rozmiar sprawia, że są trudne do wypatrzenia, a co za tym idzie, często wdrażamy środki ochrony roślin zbyt późno. Kolonie mszyc całymi zastępami atakują nie tylko drzewa, krzewy i kwiaty, ale także owoce i warzywa.

Rarytasem dla wygłodniałych mszyc są wszystkie zielone części roślin. Szczególną przyjemność sprawia im podgryzanie liści i młodych pędów. To właśnie w tych elementach kryje się najwięcej odżywczego soku. Zazwyczaj zaczynają szturmować rośliny w maju, jednak dynamicznie zmieniający się klimat sprawia, że budzą się o wiele wcześniej. Kiedy przystąpić do skutecznego tępienia mszyc? Doświadczeni ogrodnicy wskazują, że pierwsze kroki zapobiegawcze możemy wykonać już na przedwiośniu.

Jak samemu zrobić oprysk na mszyce?

Jeśli wizyta w centrum ogrodniczym kończy się mętlikiem w głowie i brakiem pomysłu na zwalczenie uporczywych mszyc, sięgnijmy po domowe preparaty. Do ich przygotowania wystarczą łatwo dostępne produkty spożywcze, m.in. mleko. Wystarczy, że połączymy pełnotłusty nabiał, najlepiej 3,2 z wodą w proporcji 1:1. Gotowa mikstura nie wymaga dalszego rozcieńczania.

Wywar z cebuli skutecznie rozprawi się z niechcianymi mszycami na roślinach 123RF/PICSEL

Po co jeszcze sięgnąć, by zniechęcić mszyce do żerowania na ogrodowych uprawach? Skuteczną metodą będzie przygotowanie wywaru z cebuli. To warzywo, które zazwyczaj mamy pod ręką, zwłaszcza jeśli lubimy rozwijać się kulinarnie. Silna mieszanka przeciwko mszycom powstaje na bazie 75 g cebuli pokrojonej w drobną kostkę oraz 10 litrów wody. Oba składniki należy gotować na niewielkim ogniu przez 30 minut, a następnie ostudzić i przelać do butelki z atomizerem. Oprysk z cebuli nie tylko niewiele kosztuje i niweluje mszyce, ale dodatkowo leczy pierwsze oznaki chorób grzybowych.

Olej parafinowy w walce z mszycami

Ogrodnicy co roku mierzący się z napływem niechcianych i niezapowiedzianych mszyc, mają już cały arsenał metod ich zwalczania. Jedną z nich jest stosowanie oleju parafinowego, nazywanego także ciekłą parafiną. Produkt z powodzeniem mogą wykorzystać także początkujący amatorzy roślin. Warto jednak mieć na uwadze, że oprysków na jego bazie nie wolno wykonywać przez cały okres wegetacji. Warto poczekać do nastania okresu bezlistnego, który co roku przypada w okolicach przedwiośnia lub wczesnej wiosny.

Jaki jest główny cel oprysku z oleju parafinowego? Zastosowanie triku nie tylko skutecznie wypleni mszyce, ale także rozprawi się z innymi szkodnikami, żerującymi w różnych częściach roślin. Okazuje się, że w ten prosty sposób pozbędziemy się ochojków, przędziorków i miseczników. Jak przygotować oprysk z parafiny? Wystarczy, że w wiadrze wymieszamy ze sobą 5 litrów wody i 100 ml oleju parafinowego. Po dokładnym połączeniu składników możemy przejść do oprysku iglaków, krzewów oraz drzew.

