Spis treści: 01 Mszyce. Po tym poznasz, że przystąpiły do ataku

02 Jak pozbyć się mszyc z ogrodu?

03 Mszyce w natarciu? Zwalczysz je w mig - wykorzystaj mleko

04 Oprysk z mleka na mszyce: sposób przygotowania

Mszyce - niewielkie owady, które potrafią spędzić sen z powiek niejednemu ogrodnikowi. Atakują jednak nie tylko rośliny ogrodowe, ale również doniczkowe. Najczęściej za cel ataku obierają storczyki, nasturcje, draceny, begonie i cytrusy. Bezpieczne nie mogą czuć się róże, bo one również znajdują się na celowniku mszyc.

Mszyce. Po tym poznasz, że przystąpiły do ataku

Zdjęcie Mszyce nie tylko niszczą roślinę, ale dodatkowo przenoszą rozmaite choroby

Mszyce wydzielają lepiącą się wydzielinę, która prowadzi do tworzenia się grzybów sadzawkowych. W trakcie żerowania szkodniki mogą tez przenosić wirusy groźne dla roślin. Niewielkich rozmiarów owady mogą siać w ogrodzie prawdziwe spustoszenie - najczęściej żerują na liściach, pędach i pąkach, co prowadzi do nieodwracalnych szkód.

Reklama

Po czym poznać, że mszyce zaatakowały roślinę Pierwszy objaw to jasne przebarwienia na liściach, które z czasem ulegają deformacji. Uszkodzone rośliny stają się słabe i o wiele bardziej podatne na inne niekorzystne czynniki.

Zobacz też: Kosztuje grosze, a sprawi, że mszyce uciekną w popłochu

Jak pozbyć się mszyc z ogrodu?

Na szczęście istnieją skuteczne środki, które pozwalają pozbyć się mszyc z ogrodu raz na zawsze. Niedawno polecaliśmy prosty patent, jakim jest oprysk z czosnku i cebuli.

Zobacz: Pogromca mszyc. Wypróbuj genialny patent, a szkodniki uciekną w popłochu

Domowe i ekologiczne sposoby są bezpieczne dla człowieka i pożytecznych owadów, które również buszują w naszym ogrodzie i przynoszą sporo dobrego. Kolejnym naturalnym sposobem na mszyce jest oprysk, do którego przygotowania potrzebujesz jedynie mleko.

Mszyce w natarciu? Zwalczysz je w mig - wykorzystaj mleko

Stosowanie oprysku z mleka przez kilka dni pomoże ograniczyć liczbę mszyc. Mleko działa na nie odstraszająco i zwabia pożyteczne owady, dla których mszyce stanowią nie lada przysmak. Co więcej, mleko stanowi naturalny nawóz, który dostarczy do gleby wapń i cukry. Chroni też liście rośliny przez zgubnym działaniem chorób grzybowych, działa też odkażająco.

Zobacz też: Naturalne opryski na mszyce

Oprysk z mleka na mszyce: sposób przygotowania

Zdjęcie Domowy oprysk na mszyce? Wykorzystaj mleko

Jak przygotować oprysk z mleka na mszyce? Wymieszaj chude mleko z wodą (proporcje 1:1) i przelej do spryskiwacza. Dokładniej opryskaj rośliny zaatakowane przez mszyce, a zwłaszcza spód liści, gdzie mszyce chętnie zerują.

Oprysk najlepiej wykonać rano, gdy mszyce nie są jeszcze zbyt aktywne. Nie stosuj oprysku na rośliny doniczkowe znajdujące się na balkonie czy w domu, bo wiąże się to z nieprzyjemnym zapachem.

***