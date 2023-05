Spis treści: 01 Mszyce: charakterystyka

02 Mszyce. Po tym poznasz, że żerują na roślinach

03 Jakie rośliny przyciągają mszyce?

04 Pogromczyni mszyc. Wypróbuj genialny patent. Uciekną w popłochu

05 Oprysk na mszyce z czosnku i cebuli

Na dźwięk słowa "mszyce" przechodzi cię dreszcz? Wcale nie musi tak być. Istnieje wiele skutecznych rozwiązań, które pozwolą uwolnić rośliny od tych szkodników raz na zawsze. Na liście nie brakuje ekologicznych i bezpiecznych dla innych owadów rozwiązań.

Mszyce: charakterystyka

Zdjęcie Mszyce to zmora wielu działkowców / 123RF/PICSEL

Mszyce są niewielkimi owadami, posiadającymi miękkie ciało i błoniaste skrzydła. Ich barwa zależy od gatunku - tym samym występują mszyce białe, zielone lub niemal czarne. Szkodniki upodobały sobie niemal wszystkie gatunki roślin, dlatego są zmorą wielu ogrodników i rolników. Owady występują zazwyczaj późnym latem i jesienią.

Reklama

Zobacz też: Szare mydło na mszyce. Prosty, domowy przepis

Mszyce. Po tym poznasz, że żerują na roślinach

Szkodniki najczęściej żerują na pędach, liściach i pąkach, co sprawia, że czynią nieodwracalne szkody. Po czym poznać, że mszyce zaatakowały rośliny w naszym ogrodzie? Pierwszym objawem są jasne przebarwienia pojawiające się na liściach, które po czasie ulegają deformacji. Uszkodzone przez mszyce rośliny stają się słabsze i o wiele bardziej podatne na niekorzystne czynniki z zewnątrz.

Jakie rośliny przyciągają mszyce?

Zdjęcie Mszyca to prawdopodobnie jedno z najgorszych zagrożeń dla rośliny / 123RF/PICSEL

Mszyce atakują też rośliny doniczkowe. Celem ich ataku najczęściej padają storczyki, begonie, cytrusy, draceny i nasturcje. Jeśli chodzi o rośliny ogrodowe, to w niebezpieczeństwie znajdują się przede wszystkim róże.

Mszyce wydzielają lepiącą się wydzielinę, która prowadzi do tworzenia się grzybów sadzawkowych. Co więcej, podczas żerowania, mszyce mogą stać się nosicielami groźnych dla roślin wirusów.

Zobacz też: Sposób na mszyce. Wypróbuje trik z żółtą wstążeczką

Pogromczyni mszyc. Wypróbuj genialny patent. Uciekną w popłochu

Zdjęcie Naturalny oprysk na mszyce może zdziałać cuda / 123RF/PICSEL

Wielu z nas ciągle poszukuje skutecznych środków do zwalczania mszyc. Jest to możliwe nawet bez użycia chemii. Istnieją domowe, ekologiczne sposoby, które są bezpieczne dla człowieka i pożytecznych owadów. Co więcej, są łatwe w przygotowaniu i można je wykonać ze składników, które mamy w domu. Jednym z genialnych patentów jest oprysk z cebuli i czosnku. Jak go wykonać? To proste.

Oprysk na mszyce z czosnku i cebuli

Zdjęcie Oprysk z czosnku i cebuli poskromi mszyce. Szkodniki uciekną w popłochu / 123RF/PICSEL

Domowy środek na zwalczanie mszyc? Oprysk z czosnku to idealny wybór. Wystarczy 200 g startych ząbków zalać 10 litrami wody. Całość gotuj przez pół godziny, a następnie pozostaw do ostygnięcia. Preparat będzie gotowy do użycia po upływie 24 godzin.

Kolejny środek do zwalczania mszyc przygotujesz z cebuli. 80 g drobno pokrojonej cebuli zalej 10 litrami wody i gotuj przez pół godziny. Pozostaw do ostygnięcia.

Opryski z czosnku i cebuli można stosować bez rozcieńczania.

Zobacz też: Kosztuje grosze. Sprawdzona mikstura na mszyce dla działkowców

***