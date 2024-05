Jajko sadzone bez grama tłuszczu zrobisz w parę chwil. Brzuch ci podziękuje

Opracowanie Katarzyna Adamczak

Jajko sadzone z płynnym żółtkiem to rarytas uwielbiany przez wielu jako dodatek do letniego obiadu. Przywykliśmy do przygotowania go na maśle, jednak jest inny sposób na jajko sadzone - do jego przygotowania nie potrzeba nawet grama tłuszczu.