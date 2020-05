Jak dbać o zęby w trakcie izolacji?

Wszyscy wiemy, że aby cieszyć się pięknym, śnieżnobiałym uśmiechem, należy dbać o higienę zębów. Regularne szczotkowanie to nie jest jednak jedyna czynność, której winniśmy poświęcić czas. Konieczna będzie też zmiana kilku codziennych nawyków.

Zdjęcie Teraz szczególnie musimy dbać o zęby, by uniknąć zbędnych wizyt u dentysty /123RF/PICSEL

Znany komik Larry David, w najnowszym wywiadzie dla dziennika „New York Times” zapytany o to, czego najbardziej obawia się w związku z pandemią, odpowiedział krótko:

Reklama

- Anarchii i nagłego problemu dentystycznego – niekoniecznie w tej kolejności.

W czasie pandemii, gdy część gabinetów stomatologicznych została zamknięta, dolegliwości związane z uzębieniem urastają do poziomu nie lada kłopotu. Dbanie o zęby stało się więc obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek. Jak zatroszczyć się o nie, by uniknąć poszukiwania w popłochu dentysty? Regularne szczotkowanie to dopiero początek.

Pamiętaj o podstawach

- Nigdy nie lekceważ dobrego planu szczotkowania i nitkowania – ostrzega w rozmowie z amerykańskim magazynem „Vogue” nowojorska dentystka dr Andi Miro, podkreślając znaczenie przestrzegania właściwej higieny jamy ustnej, nawet podczas pobytu w domu.

Zaleca ona mycie zębów przynajmniej dwa razy dziennie oraz nitkowanie ich co najmniej raz dziennie. Warto również poświęcić chwilę na wybór odpowiedniego płynu do płukania jamy ustnej.

- Unikaj preparatów na bazie alkoholu – mają tendencję do zmniejszania przepływu śliny, co osłabia naturalny mechanizm usuwania bakterii, wywołując nieświeży oddech – przestrzega ekspertka.

Istotne jest również samo szczotkowanie zębów. - Bądź uprzejmy dla swoich dziąseł – radzi dr Miro, wskazując, że najlepszym wyborem jest szczoteczka elektryczna z miękkim włosiem.

- Postaraj się, aby szczotkowanie przypominało masaż, nie zaś agresywne szorowanie – dodaje.

Piękne celebrytki i ich brzydkie stopy 1 / 13 Odkąd Meghan Markle uzyskała tytuł księżnej Sussex i urodziła synka, ilość jej codziennych obowiązków znacznie się zwiększyła. Jako matka zapewne nie może pozwolić sobie na chwilę wytchnienia i relaksu w profesjonalnym salonie kosmetycznym. Źródło: Getty Images Autor: Michael Tullberg udostępnij

Pij więcej wody

Oprócz systematycznego czyszczenia uzębienia, nie zapominajmy o nawodnieniu. Jak przekonuje dr Miro, wypijanie w ciągu dnia odpowiedniej ilości wody nie tylko fantastycznie wpływa na skórę, ale także kondycję naszych zębów.

- Jak najczęstsze picie wody zwiększa ogólną czystość i świeżość jamy ustnej, równoważąc jej pH. Dzięki temu łatwiej usuwane są resztki pokarmu z przestrzeni pomiędzy zębami – wyjaśnia ekspertka. Jest to szczególnie istotne właśnie teraz, gdy większość czasu spędzamy w swoich domach.

- Kiedy pozwalamy na to, by żywność i słodkie napoje przez długi czas oddziaływały na zęby osadzając się na nich, umożliwiamy bakteriom szybszy rozkład szkliwa, co w efekcie może doprowadzić do powstawania ubytków – tłumaczy dr Miro.