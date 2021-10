Jak łatwo obrać jajka ze skorupki? Jest na to sposób!

Jak łatwo obrać jajka ze skorupki?

Obieranie jajek ze skorupki to dla wielu osób istna zmora. By jednak cały proces przebiegł szybciej, wystarczy zastosować jeden prosty trick.



Przed gotowaniem jajka należy wyjąć z lodówki, by uzyskały temperaturę pokojową. Kolejnym krokiem jest zrobienie dziurki w zaokrąglonej części jajka. To właśnie w tym momencie przyda się szpilka, igła lub pinezka.



Dziurka powinna być mała. Przed gotowaniem należy jedynie upewnić się, czy skorupka nie jest pęknięta. Jeśli nakłucie było delikatne, a dziurka nie jest głęboka, to wszystko powinno być w porządku i jajko nie wypłynie.



Następnie wystarczy jajka przełożyć do gotującej się wody, a po ugotowaniu zalać zimną wodą. Dzięki temu obieranie jajka ze skorupki będzie zdecydowanie łatwiejsze.

Sposób na szybkie obieranie jajek

TikTok to nie tylko miejsce, w którym można trafić na zabawne treści. Dla wielu osób to kopalnia inspiracji, porad i prostych tricków. Jedna z użytkowniczek podzieliła się z internautami swoim sposobem na szybkie obieranie jajek.



TikTok

Najpierw czubkiem jajka należy delikatnie uderzyć o blat kuchenny, a następnie za pomocą łyżki włożyć do wrzącej wody. Po ugotowaniu jajko wystarczy zamknąć w plastikowym pojemniku wypełnionym zimną wodą. By skorupka idealnie odeszła od jajka, należy energicznie nim potrząsnąć.



