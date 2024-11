Po poprzednim sezonie zimowym doprowadziłeś grube ubrania do porządku. Nie oznacza to jednak, że będą idealnie czyste i pachnące. Winowajcą staje się w tym kontekście brak odpowiedniej wentylacji. Zimowe kurtki i płaszcze często są przechowywane w szafach wraz ze stosem innych ubrań. W takich warunkach trudno o właściwą cyrkulację powietrza, co sprzyja rozwojowi nieprzyjemnych zapachów i woni stęchlizny. Nie zawsze też myślimy o zabezpieczeniu materiałów przed kurzem.