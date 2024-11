Tabletki do zmywarki nie tylko do naczyń

Sekret skuteczności kapsułek do zmywarki tkwi w jej składzie. Co najczęściej znajdziemy w tabletkach do zmywania naczyń?

fosfoniany,

środki powierzchniowo czynne,

związki wybielające na bazie tlenu,

enzymy,

polikarboksylany,

kompozycje zapachowe.

Każdy z tych składników ma inne zadanie. Jedne rozpuszczają tłuszcz i brud, inne nabłyszczają, a kolejne po prostu myją i nadają naczyniom świeży zapach. Skład kapsułek jest podobny do składu płynu do mycia naczyń, choć skuteczność tych pierwszych jest zdecydowanie większa. Warto więc używać ich nie tylko jako sposób na czyste talerze i sztućce, ale także jako środki zmywające zabrudzenia z innych powierzchni w całym domu. Nadadzą się do dokładnego wymycia podłóg, jako sposób na wyczyszczenie pralki "od środka" oraz jako domowy środek do wyprania obicia kanapy czy fotela.

Dokładnie wymyta i zdezynfekowana podłoga

Rozpuszczoną w gorącej wodzie tabletką do zmywarki dokładnie umyjesz podłogi 123RF/PICSEL

Aby cieszyć się doczyszczoną podłogą, wystarczy rozpuścić jedną kapsułkę do zmywarki w wiadrze wrzątku i "wymopować" podłogi tak, jak zwykle. Dzięki silniejszemu niż zwykły płyn do podłóg działaniu, uda się zmyć nawet silne zabrudzenia, takie jak tłuszcz czy wtarty butami brud. Dodatkowo, dzięki wysokiej temperaturze roztworu, zadbamy i dezynfekcję naszych paneli czy płytek, a jest to ważne zwłaszcza w sezonie chorobowym. Dodatkowym atutem będzie długo utrzymujący się zapach świeżości.

Zamiast odkurzacza piorącego - obicie kanapy będzie czyste i świeże

Kolejnym sposobem na wykorzystanie kapsułki do zmywarki będzie rozpuszczenie jej w misce wrzątku, a gdy lekko przestygnie, należy zanurzyć w niej ściereczkę z mikrofibry. Następnie tę szmatkę naciągamy na pokrywkę od garnka i trzymając za jej uchwyt, myjemy obicie kanapy lub fotela. Tym sposobem można pozbyć się powierzchownych zabrudzeń, odbarwień, kurzu i nieprzyjemnego zapachu. Unikniemy też mocno pomoczonego obicia, co mogłoby doprowadzić do rozwoju pleśni. Ten trik podbija już internet, a wszyscy, którzy go wypróbowali, są pozytywnie zaskoczeni efektami.

Włóż do pralki zamiast do zmywarki i pozbądź się brzydkiego zapachu

Nieprzyjemnie pachnące ubrania wyciągnięte z pralki, osad na kapturze bębna, kamień na metalowych elementach pralki? Nie trzeba kupować specjalnych środków do czyszczenia pralki, które często są bardzo drogie. Wystarczy wrzucić do pustego bębna kapsułkę do zmywarki, nastawić cykl temperaturę min. 60 stopni i niewielkie obroty wirowania i bez wysiłku cieszyć się czystą, odkamienioną i pachnącą pralką. Taki zabieg można powtarzać co miesiąc, by uniknąć nagromadzenia się brudu. Uwaga! Jeśli kapsułka owinięta jest w rozpuszczalną folię, lepiej jest ją zdjąć przed włożeniem do bębna.

