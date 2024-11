Mokre pranie położone na kaloryferze zaczyna szybko parować. Zjawisko to ma co najmniej kilka negatywnych skutków. Pierwszym z nich jest podwyższona wilgotność powietrza w mieszkaniu . Takie warunki sprzyjają rozwojowi pleśni, grzybów i roztoczy. Mają fatalny wpływ na zdrowie domowników, zwłaszcza tych cierpiących na alergię i astmę. Źle znoszą to również osoby o obniżonej odporności.

Gdy mokre ubrania szczelnie przykrywają powierzchnię grzejnika, utrudniają jego prawidłowe działanie. Kaloryfer nie jest w stanie efektywnie ogrzewać pomieszczenia. Prowadzi to do większego zużycia energii, a co za tym idzie — podwyższonych rachunków. Urządzenie pobiera więcej mocy, a my i tak nie odczuwamy ciepła. W takim kontekście kwota faktury za energię boli jeszcze bardziej.