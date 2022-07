Spis treści: 01 Pasteryzacja, czyli doskonały sposób na "zero waste"

02 Zmywarka, czyli doskonała asystentka w procesie pasteryzacji

Kto z nas nie lubi babcinych, smakowitych przetworów bogatych w letnie owoce? Szczególnie zimą kochamy dodawać je do kanapek, herbat czy ciast. Pasteryzowanie kiedyś wiązało się ze spędzaniem kilka godzin w kuchni i pilnowaniem gotujących się w garnkach słoików. Jest jednak świetny trik, dzięki którymi przetwory możemy pasteryzować w bardzo prosty sposób.

Pasteryzacja, czyli doskonały sposób na "zero waste"

Zero waste to termin, który kryje za sobą takie zarządzanie produktami, które umożliwi jak największy zakres wykorzystania ich bez marnowania resztek. Latem często na potęgę kupujemy świeże owoce i warzywa, jednak bywa, że nie jesteśmy w stanie od razu zjeść wszystkiego i w efekcie wyrzucamy to, czego nie zdołaliśmy wykorzystać. Zamiast tego możemy zamknąć smak lata w słoikach, przyrządzając weki.

Konserwowanie warzyw i owoców przez poddanie ich działaniu wysokiej temperatury nazywamy pasteryzacją. To dzięki niej zabijamy wszelkie drobnoustroje, które przyczyniają się do rozkładu jedzenia/ Pod wpływem działania wysokiej temperatury użytej przy pasteryzacji, nakrętka zasysa się do środka, dzięki czemu nie dostaje się tam powietrze, a zawartość słoika jest odpowiednio zabezpieczona. Dzięki temu możemy cieszyć się smakiem malin, truskawek czy wiśni przez długie miesiące.

Zmywarka, czyli doskonała asystentka w procesie pasteryzacji

Dawniej proces przygotowywania weków kojarzył nam się z godzinami spędzonymi na pilnowaniu garnków, w których słoiki poddawane były działaniu wysokiej temperatury. Okazuje się jednak, że proces ten można znacznie skrócić, a pomocna w nim będzie zmywarka. Jak przyrządzić przetwory wykorzystując zmywarkę? To banalnie proste, a poniższa instrukcja z pewnością ułatwi ci zachowanie wakacyjnych wspomnień zamkniętych w owocowych wekach.

Zacznij od przygotowania słoików - dokładnie je umyj, wyparz i osusz. Do środka włóż ulubione owoce w cukrze, marynowane warzywa lub ulubione potrawy, np. leczo przygotowane na bazie letnich darów natury. Zostaw 2-3 cm wolnej przestrzeni pod zakrętką Porządnie zakręć słoiki. Jeśli podczas nalewania brzegi słoika lub zakrętki zostały pobrudzone, należy je dokładnie wytrzeć. Dla pewności wnętrza pokrywek możesz przetrzeć wacikiem nasączonym spirytusem, aby słoiki się nie rozszczelniły. Słoiki wstaw do zmywarki dnem do góry. Nastaw ją na program z najwyższą temperaturą (około 70 stopni Celsjusza). Nie dodawaj żadnych detergentów, tylko włącz zmywarkę z załadowanymi słoikami. Po zakończeniu programu wyciągnij słoiki, ustaw je dnem do góry i pozostaw na dobę. Po tym czasie możesz odwrócić je normalnie przykrywką do dołu i sprawdź, czy ich wieczka są wklęsłe - jeśli tak, to znak, że pasteryzacja przebiegła pomyślnie, a przetwory będą smakować znakomicie nawet za kilka miesięcy. Słoiki przechowuj najlepiej w chłodnym, zacienionym miejscu.

