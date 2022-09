Plastikowe pojemniki na żywność nieprzyjemnie pachną

Plastikowe pojemniki na żywność znajdują się niemal w każdej kuchni. Sprawdzają się podczas przechowywania jedzenia w lodówce, ale równie dobrze radzą sobie jako lunch boxy.

Przydają się niemal w każdej sytuacji, gdy trzeba zabrać ze sobą pożywienie, więc wiele osób z nich korzysta. Mają one jednak jedną wadę. Po czasie zaczynają przechodzić zapachem jedzenia, a to skutecznie zniechęca do dalszego użytkowania. Można sobie z tym szybko poradzić. Oto co trzeba zrobić.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się przykrego zapachu z plastikowych pojemników?

Chociaż plastikowe pojemniki na żywność są niezwykle przydatne, to po pewnym czasie wiele osób postanawia się ich pozbyć. Zapach, którym przeszły staje się nieprzyjemny i potrafi zepsuć smak potrawy. Szorowanie i całonocne moczenie w wodzie z płynem do naczyń nic nie daje, ale to wcale nie oznacza, że pojemnik powinien wylądować w koszu.

Z pomocą przychodzi czarnobiała gazeta. Wystarczy zwinąć ją i włożyć do pojemnika na kilka godzin lub nawet całą noc. Powinna skutecznie pozbyć się wilgoci i nieprzyjemnego aromatu.

Równie dobrze poradzi sobie drugi sposób. Należy przetrzeć wnętrze pojemnika octem i zapełnić go ręcznikami papierowymi. Po kilku godzinach pojemnik powinien być jak nowy. Jeśli jednak efekt nie będzie satysfakcjonujący, to warto powtórzyć tę czynność jeszcze raz.

