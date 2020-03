Jak pozbyć się zarazków z telefonu i pilota?

W dobie panującej pandemii koronawirusa musimy pamiętać nie tylko o częstym myciu rąk, ale też o dezynfekowaniu używanych przez nas przedmiotów, takich jak telefony, piloty czy klawiatury do komputera. Czego do tego używać i jak się za to zabrać?

Zdjęcie Wodoodpornym telefonom możemy zafundować kąpiel w wodzie z mydłem /123RF/PICSEL

Jak wyczyścić pilot do telewizora?

Zacznijmy od pilota, który jest nie tylko siedliskiem domowego kurzu, ale niestety również zarazków.



- W tym celu możemy użyć ściereczki nasączonej alkoholem. Musimy zaufać producentowi, jednak zawsze spójrzmy i przeczytajmy, czy zawierają one alkohol, bo tylko wtedy uda nam się tego pilota odkazić - radzi Konrad Koterba.



Przydatna jest również ściereczka do okularów, ale wcześniej powinniśmy sprawdzić, jak dużo alkoholu zawiera. Tylko odpowiednie stężenie poradzi sobie z zarazkami.



- Mówi się, że powinno go być od 65 proc. w górę, ale ważne jest również, jaki to alkohol. Do elektroniki polecany jest alkohol izopropylowy: 70 proc. roztwór - dodaje Koterba.

Alkohol izopropylowy kupimy m.in. w sklepach ze sprzętem komputerowym. Pomoże nam wyczyścić sprzęt elektroniczny bez jego uszkodzenia. Dotyczy to również ekranów telefonów. Wystarczy nanieść go na ściereczkę i wyczyścić dokładnie pilot.



Jak wyczyścić telefon?

Telefon towarzyszy nam niemal przez cały dzień i zabieramy go w przeróżne miejsca. Nic więc dziwnego, że jest jednym z największych siedlisk bakterii i zarazków.

Uczeni z Uniwersytetu Londyńskiego opracowali zaskakująco prostą metodę. Okazuje się, że telefon skutecznie wyczyścimy za pomocą... wody z mydłem. Trzeba przy tym pamiętać o zachowaniu większej ostrożności, jeśli nasz smartfon nie jest wodoodporny lub ma pęknięty ekran.



Pierwszym krokiem jest przygotowanie roztworu wody z mydłem, w którym moczymy ściereczkę. Pamiętajmy, by przed użyciem dokładnie ją odcisnąć. Przecieramy nią etui, które następnie ściągamy i odkładamy - zajmiemy się nim później. Następnie czyścimy z każdej strony telefon. Wodoodporny możemy całkowicie zanurzyć w misce z wodą i mydłem. Na samym końcu, czyścimy wszystkie zakamarki etui - najlepiej inną częścią szmatki. I gotowe!