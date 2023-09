Spis treści: 01 Kiedy zaczynają grzać w kaloryferach?

02 Co zrobić przed sezonem grzewczym? Zadbaj o odpowietrzenie kaloryfera

03 Jak wyczyścić kaloryfer? Wykorzystaj ten sprawdzony sposób

Kiedy zaczynają grzać w kaloryferach?

Sezon grzewczy zazwyczaj rozpoczyna się we wrześniu lub w październiku. O tym, kiedy kaloryfery zaczynają grzać, decyduje z reguły zarządca budynku. Nie istnieją przepisy, które określałyby konkretną datę włączenia centralnego ogrzewania.

W większości przypadków kaloryfery zaczynają grzać wówczas, gdy temperatura na zewnątrz osiągnie mniej niż 10 stopni. To pierwszy warunek. Do rozpoczęcia sezonu grzewczego trzeba również spełnić drugi – temperatura mniejsza od 10 stopni musi się utrzymać przez 3 dni z rzędu. Oczywiście nie jest to sztywna reguła. W wielu miejscach grzejniki zaczynają pracować nawet wówczas, gdy jest nieco cieplej.

Co zrobić przed sezonem grzewczym? Zadbaj o odpowietrzenie kaloryfera

Zdjęcie Zadbaj o kaloryfer przed sezonem grzewczym / 123RF/PICSEL

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, warto zadbać o przegląd kaloryferów. Dzięki temu będą mogły działać bez zarzutu, zapewniając ciepło przez całą zimę. Jak przygotować grzejniki do sezonu grzewczego?

Jedną z podstawowych czynności jest odpowietrzanie kaloryfera. Kiedy należy przeprowadzić tę czynność? Grzejnik wymaga odpowietrzenia wówczas, gdy po rozpoczęciu sezonu grzewczego, najzwyczajniej w świecie nie grzeje i pozostaje zimny. Czasami zdarza się, że zimna jest tylko część kaloryfera (najczęściej dzieje się tak w przypadku grzejników żebrowych). Aby temu zaradzić, należy odpowietrzyć grzejnik.

Jak to odpowietrzyć kaloryfer? Z reguły wystarczy przekręcić zawór odpowietrzający umieszczony zazwyczaj w górnej części grzejnika. Do tego celu trzeba posłużyć się śrubokrętem płaskim bądź specjalnym kluczykiem (w zależności od rodzaju zaworu w grzejniku). Warto pamiętać o ręczniku, ponieważ najpierw z kaloryfera z sykiem wydostanie się powietrze, a później zacznie wyciekać woda. Wyciekająca woda to znak, że można zakończyć proces odpowietrzania kaloryfera i zakręcić zawór z powrotem.

Jak wyczyścić kaloryfer? Wykorzystaj ten sprawdzony sposób

Zdjęcie Kaloryfery warto nie tylko odpowietrzyć, ale również wyczyścić / 123RF/PICSEL

A w jaki sposób wyczyścić kaloryfer? Dla wielu osób czynność ta może wydawać się problematyczna. Okazuje się, że całkiem ciekawym sposobem jest ten przedstawiony na youtube’owym kanale "Ula Pedantula". Autorka sposobu do wyczyszczenia kaloryfera wykorzystała... myjkę parową.

Wideo youtube

Przed użyciem myjki trzeba rozłożyć ręcznik papierowy bezpośrednio pod kaloryferem. To na nim spocznie brud i kurz, który wyleci z kaloryfera po użyciu myjki. Należy również odczepić górną pokrywkę grzejnika, aby móc łatwiej operować myjką. Następnie wystarczy “dmuchać" parą wodną wewnątrz grzejnika, a wszystkie niechciane zabrudzenia odczepią się i wylądują na rozłożonym wcześniej papierze. W ten sposób można szybko i skutecznie wyczyścić kaloryfer.

