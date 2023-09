Nie wiesz, kiedy kaloryfery będą gorące? Wyjaśniamy

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

Rozpoczęła się astronomiczna i kalendarzowa jesień, dlatego coraz więcej osób zastanawia się, kiedy wystartuje sezon grzewczy. I choć temperatura za oknem jest jeszcze stosunkowo wysoka, to niektórzy zachodzą w głowę, w jakim terminie w ich grzejnikach popłynie ciepła woda. Co ciekawe – odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna.

Zdjęcie Kiedy zaczyna się w Polsce sezon grzewczy? / 123RF/PICSEL