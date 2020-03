Cykl miesięczny kobiety najczęściej trwa 28 dni. Jeśli jest regularny, obliczenie terminu miesiączki nie stanowi żadnego problemu. Zdarza się jednak, że nie wpisuje się on w nasze plany, co więcej, może je popsuć. W takiej sytuacji wiele kobiet zastanawia się, jak przyspieszyć okres. Oto kilka sprawdzonych metod.

Zdjęcie Kąpiel w gorącej wodzie to najpopularniejszy domowy sposób na przyspieszenie okresu /123RF/PICSEL

Dla wielu kobiet okres nie oznacza końca świata, ale wizja pojawienia się miesiączki w dniu ślubu lub w trakcie wakacji może nam popsuć humor i radość z tych wydarzeń. Zwłaszcza, gdy jest bardzo bolesna i uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie. Na szczęście istnieją proste, domowe sposoby na jej przyspieszenie.



Dlaczego okres się spóźnia?

Czasami chcemy przyspieszyć miesiączkę, ponieważ ta się spóźnia. Zanim w takiej sytuacji podejmiemy działania na własną rękę, musimy sprawdzić, co jest przyczyną.

W pierwszej kolejności należy wykluczyć ciążę. Apteki oferują szereg testów, które można zrobić samodzielnie w domu.

Kolejnym powodem, który warto wziąć pod uwagę jest stres, którego niestety nam na co dzień nie brakuje. Kiedy się stresujemy, wzrasta poziom prolaktyny - hormonu, który w dużym stężeniu przyczynia sią do zatrzymania owulacji. Tym samym cykl miesiączkowy się wydłuża.

Inną przyczyną opóźniającego się okresu mogą być zaburzenia hormonalne. Wywołać je mogą różne czynniki i choroby, np. zespół policystycznych jajników.

Zanim zdecydujemy się na samodzielne regulowanie spóźniającego się okresu, dobrze jest w pierwszej kolejności spróbować się zrelaksować i po prostu poczekać. Jeśli to nie pomoże, wybierzmy się do ginekologa, by na 100 proc. wykluczyć ciążę i sprawdzić, czy przyczyną nie są zaburzenia hormonalne lub choroba.

Zanim przyspieszysz okres

Istnieje wiele sposobów na przesunięcie okresu, ale nie wszystkie są neutralne dla naszego zdrowia. Najbardziej bezpieczne są metody naturalne, ale należy mieć świadomość, że pozwolą one przesunąć termin miesiączki najwyżej o kilka dni. Dodatkowo, u każdej kobiety może sprawdzić się co innego.

Jak przyspieszyć okres domowymi sposobami?

Naturalne, domowe sposoby na przyspieszenie okresu to przede wszystkim takie, które pozwolą nam się zrelaksować, ta także takie, które wywołują lekkie rozrzedzenie krwi. Oto kilka sprawdzonych metod:

Kąpiel w ciepłej wodzie

To chyba najbardziej popularny sposób na przyspieszenie okresu. Nie tylko pozwoli nam się zrelaksować, ale też poprawi krążenie krwi w organizmie i podniesie jej ciśnienie. W trakcie kąpieli dobrze jest pomasować dolne partie brzucha, aby pobudzić w nich krążenie.



Jeśli nie przepadasz za gorącymi kąpielami, spróbuj co wieczór przykładać do brzucha ciepły termofor lub poduszkę elektryczną.

Zwiększona aktywność fizyczna

Również intensywny wysiłek fizyczny może pomóc przyspieszyć termin miesiączki. Warto poświęcić przynajmniej pół godziny dziennie na ćwiczenia, ale pamiętajmy, że czynności, takie jak sprzątanie, również zaliczamy do tej kategorii. Największą skuteczność mają ćwiczenia mięśni brzucha.

Picie herbatek ziołowych

Regularnie pite herbatki ziołowe pomagają rozkurczyć macicę oraz naczynia krwionośne. Dodatkowo, uspokajają i pozwalają się odprężyć, co jak wiemy, nie jest bez znaczenia. Aby przyspieszyć okres warto sięgnąć po dziurawiec, imbir, malwę, nagietek, natkę pietruszki czy krwawnik pospolity.



Zdjęcie Regularne picie niektórych ziół może przyspieszyć okres / 123RF/PICSEL

Nie stosujmy wszystkich ziół jednocześnie: jeśli jakieś nie działa, spróbujmy pić inne. Uważać należy przy czarnej malwie, która z jednej strony przyspieszy termin miesiączki, ale z drugiej może spowodować, że będzie ona bardziej obfita i potrwa dłużej.



Antykoncepcja hormonalna a okres

Pewne wydarzenia, jak np. ślub czy ważny wyjazd, planujemy z dużym wyprzedzeniem. Jeśli wiemy, że miesiączka wypadnie w tym czasie, możemy spróbować zmienić jej termin za pomocą antykoncepcji hormonalnej. Pamiętajmy, by nie eksperymentować z tabletkami na własną rękę, ale zwrócić się o pomoc do ginekologa. Lekarz pomoże nam w bezpieczny sposób przyspieszyć lub opóźnić okres.