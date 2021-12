Jak się pozbyć zapachu ryby?

Przygotowywanie ryby oznacza, że będziemy mieli problem z nieprzyjemnym zapachem na każdym etapie przyrządzania posiłku. Podczas krojenia zapach przejdzie zarówno na deskę, jak i nóż. Wystarczy umyć te przybory kuchenne pod ciepłą wodą, a następnie przemyć sokiem z cytryny lub octem.



Z nieprzyjemnym zapachem w mieszkaniu poradzi sobie po prostu przewietrzenie pomieszczenia. Jeśli jednak ten sposób nie zda egzaminu, to sprawdzi się naturalny pochłaniacz. By go przygotować, do szklanki z wodą należy dodać mniej więcej pięć łyżek octu oraz kilka goździków. Już po kilku minutach powinien pochłaniać zapach.



Reklama

Zdjęcie Jeśli podczas pieczenia ryby jej zapach pozostanie w piekarniku, to rozwiązaniem jest umycie go wodą z detergentem, a na końcu przetarcie octem / 123RF/PICSEL

W takiej sytuacji mogą również pomóc jabłka. Wystarczy je obrać i pokroić na kawałki. Zarówno skórki, jak i kawałki jabłka należy położyć w różnych częściach pomieszczenia.



Jeśli podczas pieczenia ryby jej zapach pozostanie w piekarniku, to rozwiązaniem jest umycie go wodą z detergentem, a na końcu przetarcie octem. Przygotowywanie ryby to także ryzyko, że nieprzyjemnie będą pachnieć także dłonie. W takim przypadku najlepiej umyć je wodą z płynem do naczyń. Pojawiają się także głosy, że poradzi sobie z tym również pasta do zębów.

Czytaj więcej:



Jak przechowywać surowe ryby?



Jakie ryby powinny być obecne w diecie? Na co zwrócić uwagę przy zakupie?



Na jakim oleju smażyć ryby?



Zobacz także: