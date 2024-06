W kwestii stanowiska dla różanecznika nie można improwizować. Ważne jest, by miejsce było osłonięte od wiatru, najlepiej działa sąsiedztwo wysokich roślin. To kluczowe zwłaszcza w kontekście zimowych miesięcy. Poleca się również ściółkowanie podłoża wokół rododendronów , by ochronić przed mrozem system korzeniowy.

Wystarczy podstawowy błąd w przygotowaniu podłoża dla rododendronów, a niemal natychmiast zauważymy zmiany w wyglądzie liści i usychanie krzewów. Różaneczniki zaliczają się do roślin kwasolubnych - z zasadowej gleby nie są w stanie pobierać składników odżywczych i szybko mizernieją. Ziemia do rododendronów musi być żyzna i zakwaszona. Warto wzbogacić ją sporą ilością torfu, dzięki któremu uda się stworzyć optymalne warunki.

Złotą zasadą w dostarczaniu wody różanecznikom jest umiar. Brak wody i długie okresy suszy doprowadzają do zwijania liści, zahamowania kwitnienia i usychania całej rośliny. Mimo to nadmiar nie jest wskazany! Zastoje wody mogą przyczyniać się do chorób grzybowych i przemarznięcia podczas chłodnych miesięcy. Jak podlewać rododendrony? Najlepiej robić to codziennie, ale niewielkimi porcjami. Ziemia wokół krzewów powinna być tylko lekko wilgotna.