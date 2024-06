Ogórki są roślinami o dość specyficznych wymaganiach, które należy wziąć pod uwagę podczas ich uprawy. Przede wszystkim ogórki nie lubią przesuszania , ponieważ mają płytki system korzeniowy, który wymaga regularnego i równomiernego nawodnienia. Zbyt sucha gleba może prowadzić do zahamowania wzrostu i spadku plonów. Nadmiar wody jest równie szkodliwy, jak jej brak . Stałe zaleganie wody może prowadzić do gnicia korzeni oraz rozwoju chorób grzybowych i mączniaka rzekomego, który jest powodowany przez organizmy grzybopodone. Ogórki do prawidłowego rozwoju potrzebują stanowisk mocno nasłonecznionych, nie lubią cienia. Pełne światło słoneczne powinno na nie padać od sześciu do ośmiu godzin dziennie. Nie bez wpływu na rozwój tych roślin pozostaje również rodzaj gleby. Ogórki nie urosną w ciężkim, gliniastym podłożu o zbyt kwaśnym odczynie, który zahamuje im możliwość pobierania składników odżywczych. Najlepsza dla nich jest ziemia o odczynie 6,0 do 7,0 pH.

Podlewanie ogórków powinno być przemyślane i dostosowane do fazy wzrostu rośliny oraz warunków pogodowych. Więcej wody potrzebują w okresie wzrostu i owocowania, mniej w czasie kwitnienia. Ogórki należy podlewać codziennie, a w okresie intensywnego wzrostu lub suszy, nawet dwa razy dziennie. Do podlewania najlepiej używać miękkiej i odstanej wody o temperaturze pokojowej, ponieważ te rośliny łatwo doznają szoku termicznego, który hamuje ich wzrost. Jak wszystkie rośliny, ogórki podlewa się rano lub wieczorem. Chodzi o to, żeby uniknąć poparzenia liści w czasie południowych upałów i szybkiego parowania wody. Wodę lejemy tuż pod korzeń, unikając moczenia liści i kwiatów, co mogłoby się przyczynić do rozwoju chorób grzybowych. By ogórki dały obfity plon, możesz podlewać je wodą z cukrem. Rozpuść dwie łyżki cukru w litrze wody i podlej krzaczki. Zabieg wystarczy wykonać raz w miesiącu w czasie kwitnienia i owocowania.