Super glue to tzw. klej cyjanoakrylowy (CA), jednoskładnikowy i szybkowiążący. Jest to klej bezbarwny, dlatego spokojnie można go używać nawet w widocznych miejscach. Występuje w różnych konsystencjach, np. jako rzadka ciecz, gęsty klej czy galaretowata masa.

Jego największą zaletą jest fakt, że szybko schnie i ma wysoką odporność temperaturową, nawet od -30°C do 100°C. Jest też odporny na wilgoć i mocno wiąże. Czasem tak mocno, że potrafi rozpuścić naskórek i związać go z innymi powierzchniami! Jak usunąć super glue z palców, by nie dopuścić do rozerwania naskórka i ciężko gojących się ran na palcach?

Jak usunąć super glue z palców? Proste triki!

Jednym z najprostszych i podstawowych sposobów na usunięcie super glue z palców jest potraktowanie sklejonego miejsca zmywaczem do paznokci z acetonem. W tym celu należy polać sklejone miejsce płynem i poczekać kilka minut. W przypadku bardzo mocnego sklejenia ten sposób może jednak nie zadziałać - w takiej sytuacji warto zanurzyć sklejone palce w misce z ciepłą wodą, która rozmiękcza naskórek. Jest to jednak dość długotrwały proces, więc należy uzbroić się w cierpliwość.

Gdy już uda się nam uwolnić od kleju, należy dokładnie posmarować palce mocnym kremem nawilżającym, a pozostałe na nich zaschnięte resztki kleju zetrzeć np. z pomocą mocnego peelingu. Po pewnym czasie klej sam odpryśnie.

UWAGA: Jeśli klej super glue dostanie się do oczu lub do buzi, należy jak najszybciej udać się do lekarza. Może on bowiem spowodować trwałe uszkodzenia!

