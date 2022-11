Spis treści: 01 Zatkany zlew w kuchni potrafi być prawdziwą zmorą

Zatkany zlew w kuchni potrafi być prawdziwą zmorą

Sposobów na zatkaną kanalizację w mieszkaniu jest całkiem sporo. W zależności od powodów zatoru dobiera się chociażby odpowiednie techniki pozbycia się problemu.

Inaczej należy potraktować zator w łazience, który najczęściej tworzy się z mydlin i włosów, a inaczej ten w kuchni, którego głównymi winowajcami jest tłuszcz i resztki jedzenia.

To właśnie w kuchni najczęściej dochodzi do zatkania zlewu, kiedy tłuszcz oblepia rury, zawężając przepływ wody. Z czasem woda ze zlewu schodzi coraz trudniej, a z odpływu zaczyna wydobywać się bardzo nieprzyjemny odór.

Tu technika przetykania ręcznego za pomocą gumowej przetykaczki może nie przynieść efektów, jak np. często dzieje się to w łazience.

Konieczne będzie sięgnięcie po substancje udrażniające rury. Jednak zanim zdecydujemy się na ostrą chemię, która nie jest zbyt przyjazna środowisku, warto spróbować domowych sposób przetykania zlewu w kuchni.

Substancje do odetkania odpływu znajdzie w... kuchennej szafce!

Zdjęcie Soda oczyszczona ma wiele zastosowań w gospodarstwie domowym / 123RF/PICSEL

Okazuje się, że z niewielkim zatorem w kuchennym odpływie mogą poradzić sobie dwa produkty, które kosztują grosze i wykorzystywane są na co dzień podczas gotowania.

Pierwszym z nich jest ocet, a drugim soda oczyszczona. Ocet, a właściwie kwas octowy, ma ma właściwości antyseptyczne, bakteriobójcze i przeciwgrzybiczne. Zaś soda oczyszczona jest substancją lekko żrącą, co sprawia, że usuwa nawet większy brud, czy właśnie... tłuszcz.

Ma odczyn zasadowy, który neutralizuje kwasy i pochłania nieprzyjemne zapachy.

Połącz sodę oczyszczoną i ocet, a odetkasz odpływ

Zdjęcie By ustrzec się na przyszłość zatkanego w kuchni zlewu, należy regularnie dbać o rury / 123RF/PICSEL

Aby z octu i sody stworzyć mieszankę, która rozprawi się z oblepiającym tłuszczem rury, wystarczą 4 łyżki sody oczyszczonej i 500 ml octu.

Składniki łączymy ze sobą, aż uzyskamy jednolitą substancję, a następnie wlać ją bezpośrednio do niedrożnego odpływu. Następnie zostawiamy roztwór w odpływie przez 5-10 minut i po tym czasie wlewamy litr wrzącej wody.

Z rur możemy usłyszeć charakterystyczne syczenie i bulgotanie, co oznacza, że roztwór działa wraz z wrzącą wodą. Taki zabieg powinien udrożnić rury.

W przyszłości, by ustrzec się zatorów w kuchni naczynia myć należy tylko w gorącej wodzie, tak by rozpuszczony tłuszcz płynnie schodził w głąb kanalizacji, przez myciem talerzy i garnków należy je starannie oczyścić z resztek jedzenia, które powinny trafić do kosza, a nie do odpływu.

Warto także raz na jakiś czas, profilaktycznie powtórzyć zabieg z sodą i octem, by pozbyć się nawet mniejszej ilości złogów pozostających w rurach.