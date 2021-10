Jak wybrać bieliznę, by była niewidoczna? Oto sposób!

Jak wybrać bieliznę, by była niewidoczna pod ubraniem?

Niezależnie, czy wybieramy stylizację na wielkie wyjście, czy jedynie do pracy to zależy nam, by linie bielizny były niewidoczne. By uzyskać taki efekt, rozwiązaniem jest sięgnięcie po bezszwowe majtki.



Przez to, że nie mają szwów i mają gładkie krawędzie, to idealnie leżą na ciele i są niewidoczne nawet pod najbardziej opiętą sukienką.

Oprócz majtek warto również dobrać stanik do kompletu. Za jego sprawą można pozbyć się nieestetycznego przebijania się bielizny przez cienki materiał.

Zdjęcie Jeśli zdecydujemy się na bezszwowy stanik, to nie spełni swojej funkcji, gdy będzie za mały lub za duży / 123RF/PICSEL

Okazuje się, że jednym z problemów jest również źle dobrany rozmiar stanika. Nawet jeśli zdecydujemy się na bezszwowy stanik, to nie spełni on swojej funkcji, gdy będzie za mały lub za duży.



Jeśli jednak nie chcemy się zdecydować na bezszwową bieliznę, to zawsze można skusić się na inny rodzaj stanika, który będzie idealnie współgrał ze stylizacją.

Na przykład do sukienki z odkrytymi plecami najlepiej wybrać stanik z obniżonym zapięciem, w przypadku hiszpańskiego dekoltu idealnie sprawdzi się bardotka, a biustonosz samonośny to rozwiązanie w przypadku głębokiego dekoltu.



