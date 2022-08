Czyszczenie pralki - najpierw wyjmij szufladę

Czyszczenie szuflady na detergenty należy rozpocząć od wyjęcia jej z pralki. Sposób wyjmowania zależy do modelu urządzenia - większość szuflad wyposażono w przycisk, często oznaczony charakterystycznym wgłębieniem. Wystarczy go nacisnąć i delikatnie pociągnąć szufladę do siebie.

Jak wyczyścić szufladę na detergenty w pralce?

W każdej pralce obok miejsca na proszek jest także kieszonka na płyn do płukania. Aby dokładnie wyczyścić szufladę należy zdjąć pokrywę z przegrody na płyn. Zazwyczaj jest to możliwe poprzez naciśnięcie przycisku.

Sposób czyszczenia szuflady na proszek do prania zależy od stopnia jej zabrudzenia oraz rodzaju wody. Niekiedy wystarczy jedynie niewielka szczoteczka (np. już nieużywana do zębów), płyn do mycia naczyń lub inny detergent.

Umywalkę napełnij wodą ze środkiem czyszczącym i zanurz w niej całą szufladę. Odczekaj około 10 minut i dokładnie wyszoruj szczoteczką wszystkie zakamarki. Do umycia węższych miejsc możesz użyć patyczków kosmetycznych. Szufladę należy przetrzeć również zewnątrz. Na koniec wystarczy opłukać pod bieżącą wodą.

Zdjęcie Jeśli w szufladzie od pralki pojawił się kamień, należy zanurzyć ją w kąpieli octowej / 123RF/PICSEL

Jak wyczyścić osad z kamienia w szufladzie od pralki?

W przypadku pojawienia się osadu z kamienia we wnętrzu szuflady na detergenty, zwykłe czyszczenie szczoteczką nie wystarczy. Konieczne będzie zanurzenie całej szuflady w octowej kąpieli lub nasączenie octem wacików i dokładnie obłożenie miejsc zakamienionych. Tak należy pozostawić ją na kilka godzin.

Po tym czasie dodatkowo trzeba wsypać do każdej przegrody po łyżeczce sody oczyszczonej z odrobiną octu. Zajdzie wówczas gwałtowna reakcja, która spowoduje oderwanie osadu od szuflady. Teraz wystarczy dokładnie wyczyścić przegródki szczoteczką ze środkiem myjącym i opłukać pod wodą.

Tego kroku nie pomijaj podczas czyszczenia pralki

Gdy wyjmiesz szufladę w pralce nie zapomnij o jeszcze jednej ważnej rzeczy - przetarciu kieszeni, w której jest umiejscowiona. Ona też bywa zabrudzona i zakamieniona. Postępuj dokładnie tak samo jak w przypadku czyszczenia szuflady - używaj szczoteczki, płynu do naczyń, octu i sody oczyszczonej.



Gdy wszystkie elementy będą już czyste, złóż je ponownie i wsuń do kieszeni.

