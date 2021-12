Soda oczyszczona to substancja lekko żrąca, dzięki czemu skutecznie oczyszcza powierzchnie z wszelkich zabrudzeń. Soda ma odczyn zasadowy, który neutralizuje kwasy i pochłania nieprzyjemne zapachy. Znane są także fermentujące i spulchniające właściwości sody, dzięki czemu można dodawać ją do wypieków. Soda oczyszczona znajduje się naturalnie także w ludzkiej ślinie i żołądku i neutralizuje działanie kwasów z pożywienia i soku żołądkowego.



Sodę oczyszczoną z powodzeniem możemy stosować w kuchni, łazience i do wyjątkowo ciężkich zabrudzeń. Oto trzy proste triki z użyciem tej przydatnej substancji.





Soda oczyszczona na kamień w czajniku

Sodę oczyszczoną z powodzeniem stosować możemy do odkamieniania np. kuchennego czajnika. Wystarczy wlać do niego ok. 3/4 szklanki octu, dosypać dwie łyżki sody oczyszczonej i dopełnić czajnik wodą. Następnie należy włączyć czajnik i przegotować wodę z octem i sodą, a po zagotowaniu zostawić ją w nim jeszcze na ok. 30 minut.



Po opróżnieniu czajnika musimy przepłukać go raz jeszcze wodą i możemy już na nowo korzystać już z zimowych herbatek.





Soda oczyszczona na karaluchy

Do czego służy otwór w uchwycie patelni? Soda oczyszczona świetnie poradzi sobie także z inwazją... karaluchów. Jeżeli od jakiegoś czasu bezskutecznie walczymy z tymi nieproszonymi gośćmi, roztwór z dodatkiem sody szybko je przegoni. Wystarczy zmieszać sodę oczyszczoną z cukrem i umieścić tę miksturę w miejscu występowania owadów. Cukier wabi karaluchy, które skosztują białej mikstury, a ta połączona z kwasem żołądkowym zacznie wytrącać gaz, który zabije je od środka.

Soda oczyszczona do odświeżenia materaców

Soda oczyszczona świetnie sprawdzi się także w sypialni. Z jej pomocą doczyścimy i odświeżymy materac, który jest często wylęgarnią bakterii i brudu, a przypominamy sobie o jego istnieniu dwa, trzy razy w roku.



Przepis na środek do czyszczenia materaców jest prosty. Wystarczy wysypać przez sitko szklankę sody na materac i cały lekko spryskać wodą. Następnie otwieramy okno i zamykamy sypialnię na ok. godzinę. Po tym czasie odkurzamy dokładnie cały materac i przykrywamy go czystym podkładem i prześcieradłem. Soda oczyszczona zabija bakterie, nieprzyjemny zapach i roztocza, więc powinna być regularnie stosowana przez alergików.





Wideo Ekologicznie: Soda oczyszczona w domu

