Jak wykorzystać skórki i gniazda nasienne jabłka?

Jabłka należą do grupy owoców, po które chętnie sięgamy. Sprawdzają się zarówno jako zdrowa przekąska, jak i składnik ciast oraz kompotów. Bez względu na to, na którą opcję się zdecydujemy, to i tak zostają nam skórki oraz gniazda nasienne. Zazwyczaj lądują one w koszu, jednak jest kilka sposobów, dzięki którym można je wykorzystać w duchu zero waste.



Ze skórki jabłka można przygotować zdrowy zamiennik przekąsek ze sklepu. Idealnie nadają się do zrobienia z nich chrupiących chipsów. Wystarczy wymieszać je w odrobinie miodu i przyprawić cynamonem, a następnie wyłożyć do nagrzanego do 200 stopni piekarnika. Będą gotowe po upływie mniej więcej 20 minut, gdy staną się lekko zarumienione.



Skórki oraz gniazda nasienne jabłka nadają się do zrobienia domowego odświeżacza powietrza. Wystarczy je wysuszyć i przechowywać przez jakiś czas w szczelnie zamkniętym w słoiku. By cieszyć się tym naturalnym zapachem, należy zalać mieszankę gorącą wodą i uchylić wieczko.



Zdjęcie Ze skórki jabłka można przygotować zdrowy zamiennik przekąsek ze sklepu / 123RF/PICSEL

Oprócz tego można również zrobić domowy ocet jabłkowy. Skórki i gniazda nasienne jabłek wsypujemy do dużego, szklanego słoika. Należy pamiętać, by u góry zostawić dwa centymetry przestrzeni. Następnie dodajemy wodę. Skórki i gniazda nasienne powinny być w całości zakryte płynem.



Kolejnym krokiem jest przykrycie słoika gazą oraz zabezpieczenie jej gumką. Tak przygotowaną mieszankę należy przechowywać w ciepłym miejscu. Po upływie miesiąca powstały ocet jabłkowy, można przelać do szklanych butelek.

