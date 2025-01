Możesz użyć standardowego proszku lub płynu do prania. Do przegródki na płyn do płukania wlej szklankę octu rozcieńczonego wodą w proporcji 1:1. Dzięki tej metodzie ręczniki zachowują kolor i nie blakną. Ocet wypłukuje również resztki detergentów, więc o tym patencie warto pamiętać na co dzień — nie tylko podczas pierwszego prania po zakupach. Zrezygnuj ze stosowania płynów do płukania. Być może zostawiają przyjemny aromat, ale jednocześnie zlepiają włókna ręczników, przez co stają się one spłaszczone i gorzej wchłaniają wodę. Zwyczajnie przestają spełniać swoją funkcję. Pamiętaj też, że ręczniki nie lubią wybielaczy.