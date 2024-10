Stąd bierze się brzydki zapach ręczników

Masz wrażenie, że ręczniki kąpielowe szybko stają się nieświeże i zaczynają brzydko pachnieć? To zapewne kwestia błędów w ich przechowywaniu i suszeniu. Najpowszechniejszą pomyłką jest trzymanie ręczników w łazience. Pomieszczenie to jest wilgotne i niejednokrotnie kiepsko wentylowane. Często zdarza się, że nie ma w nim okna, więc nie można go porządne wywietrzyć. Wilgoć, ciepło i duże wahania temperatury sprzyjają atakom pleśni i grzybów na ręczniki, które potem odruchowo przykładamy do ciała. Z tą świadomością branie kąpieli przestaje być tak miłą perspektywą.

Nie zostawiaj ręczników na haczykach. W ten sposób nie wyschną porządnie 123RF/PICSEL

Wilgotne ręczniki a problemy skórne

Ręczniki się nie brudzą, bo wycieramy nimi czyste ciało? Jeśli ktoś jeszcze wierzy w prawdziwość tego twierdzenia, powinien natychmiast zweryfikować informacje. Na materiale zostają resztki martwego naskórka, a warunki panujące w łazience sprzyjają rozwojowi bakterii, grzybów i pleśni. Jeśli mieszkamy z kilkoma osobami, a ręczniki wiszą jeden przy drugim, sytuacja staje się jeszcze bardziej problematyczna.

Chodzi nie tylko o brzydki zapach ręczników, wynikający m.in. z tego, że nie są odpowiednio wysuszone. Używanie takich przedmiotów może doprowadzać do problemów skórnych. Pojawiają się zaczerwienienia, podrażnienia i wysypka, może dojść również do zaostrzenia trądziku. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że może to sprzyjać również przetłuszczaniu się włosów.

Jak prawidłowo suszyć ręczniki?

Jeśli dysponujemy specjalnym kaloryferem z poziomymi żeberkami, możemy pozwolić sobie na suszenie ręczników w łazience. Pod warunkiem, że będziemy rozwieszać je w taki sposób, by kolejne sztuki na siebie nie zachodziły. W każdym innym przypadku pozostawienie ręczników w wilgoci jest kiepskim pomysłem.

Najlepszym sposobem suszenia ręczników jest rozwieszenie ich na suszarce na balkonie lub w ogrodzie w ciepły i słoneczny dzień. Niestety, kiepska pogoda oraz sezon jesienno-zimowy ograniczają pole manewru. Staraj się jednak wynosić ręczniki do suchego pomieszczenia z dala od łazienki. Nie zwijaj ich w kulkę, nie rzucaj w kąt. Powinny być maksymalnie rozłożone, by przyspieszyć równomierne suszenie. Tak samo postępuj z wilgotnymi dywanikami łazienkowymi.

Wilgoć to krótka żywotność

Po skończonej kąpieli nie zostawiaj ręcznika w łazience 123RF/PICSEL

Wyeliminowanie brzydkiego zapachu ręczników i ograniczenie rozwoju bakterii to nie wszystko. Trzeba sobie uświadomić, że akcesoria, które przez cały czas pozostają wilgotne, szybciej się zużywają. Ręczniki tracą miękkość, stają się szorstkie i tracą zdolność do absorpcji wody. Konieczność częstej wymiany to dodatkowe koszty, których można uniknąć dzięki właściwym nawykom.

Jak często prać ręczniki?

Nie warto czekać do momentu, aż będą ewidentnie nieświeże, a ich zapach stanie się odpychający. Terminarz prania ręczników zależy od częstotliwości naszych kąpieli. Przy codziennym użyciu, zaleca się prać ręczniki dwa razy w tygodniu. W przypadku akcesoriów używanych do suszenia rąk, zwłaszcza gdy nie mieszkamy w pojedynkę, konieczna jest wymiana nie rzadziej niż raz na dwa dni.

