Co zrobić, żeby zagęścić trawnik?

Anglicy, których parki są znane z wielkich, zielonych dywanów, mają jedną radę na gęsty trawnik: często kosić i czasem podlewać. I tak przez setki lat. Łatwo jednak im mówić, tamtejszy klimat jest dla traw o wiele bardziej łaskawy. U nas rzecz wymaga nieco więcej starań, zwłaszcza kiedy dopiero zaczynamy uprawę zielonej darni w ogrodzie. Co zrobić, żeby zagęścić trawnik?

regularnie koś trawę: Koszenie trawnika to podstawowy zabieg pielęgnacyjny, który wpływa na jego zagęszczenie. Częste skracanie źdźbeł trawy pobudza rośliny do rozkrzewiania się i produkcji nowych pędów. Zaleca się koszenie co 7-10 dni, utrzymując wysokość trawnika na poziomie 4-6 cm;

wertykuluj i aeruj: Wertykulacja to zabieg polegający na nacinaniu darni, co umożliwia lepsze przenikanie wody, powietrza i składników odżywczych do korzeni trawy. Aeracja z kolei polega na nakłuwaniu trawnika specjalnymi kolcami, co również poprawia jego przewietrzanie i sprzyja wzrostowi trawy. Oba te zabiegi warto przeprowadzać wczesną wiosną lub jesienią;

dosiewaj trawę: Jeśli na trawniku pojawiły się puste miejsca, warto dosiać trawę. Najlepszym okresem na dosiewanie jest wiosna i wczesna jesień. Przed wysiewem nasion należy przygotować glebę - usunąć chwasty, wyrównać powierzchnię i lekko zagrabić. Po wysiewie nasion dobrze jest delikatnie je przysypać cienką warstwą ziemi i regularnie podlewać.

Wszystkie te zabiegi, wykonywane regularnie przyniosą szybko efekty w postaci gęstej trawy. Nie można zapominać również o nawożeniu i podlewaniu, które mają zasadniczy wpływ na kondycję naszego trawnika.

U sąsiada trawa jest zawsze bardziej zielona? Zastosuj te zabiegi

Gęstość trawnika to jedno, ale o jego atrakcyjnym wyglądzie decyduje też nasycony, zielony kolor. Suchy, pożółkły plac w ogrodzie wygląda smętnie, nie przyciąga wzroku i nie zachęca do odpoczynku. Co zrobić, żeby trawa była bardziej zielona?

zadbaj o odpowiednie pH gleby: trawa najlepiej rośnie w glebie o lekko kwaśnym odczynie (pH 6,0-6,5). Warto regularnie sprawdzać pH gleby i w razie potrzeby korygować je, stosując odpowiednie środki, takie jak wapno (w przypadku zbyt kwaśnej gleby) lub siarkę (w przypadku zbyt zasadowej gleby);

regularnie podlewaj trawę: najlepiej podlewać trawnik rano lub późnym popołudniem co dwa - trzy dni, a w okresie suszy nawet codziennie. Unikaj przy tym godzin południowych, kiedy słońce jest najintensywniejsze. Ważne jest, aby podlewanie było równomierne i głębokie, co zapewni odpowiednią wilgotność gleby.

zadbaj o nawożenie: oprócz azotu, trawa potrzebuje również innych składników odżywczych, takich jak fosfor, potas, magnez czy żelazo. Regularne nawożenie wieloskładnikowymi nawozami sprawi, że trawnik będzie bardziej zielony i zdrowy. Nawóz na zagęszczenie trawy powinien zawierać przede wszystkim azot, ale również inne makro- i mikroelementy.

Podczas wykonywania wszelkich zabiegów warto starannie oglądać trawnik i w razie pojawienia się niepożądanych zmian, reagować natychmiast. Żółte plamy na źdźbłach, zagłębienia w darni czy brunatne lub czerwone przebarwienia mogą świadczyć o atakach chorób grzybowych.

Aby trawnik był soczyście zielony, stosuj odpowiednie nawozy 123RF/PICSEL

Jaki nawóz na zagęszczenie trawy?

Trawniki trzeba regularnie nawozić, ponieważ często je kosimy. W naturalnym środowisku nie występują takie połacie jednorodnej, stale skracanej roślinności, trzeba więc zapewnić im odpowiednie składniki odżywcze. Nawozy na zagęszczenie trawy dzielimy na organiczne i mineralne. Zwolennicy upraw ekologicznych zapewne chętnie sięgną po te pierwsze, do których zalicza się kompost, obornik czy biohumus. Poprawiają one strukturę gleby i sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów, co korzystnie wpływa na wzrost i zagęszczenie trawy. Ich zaletą jest to, że nie można nimi przenawozić roślin. Nie ma więc niebezpieczeństwa, że przesadzimy z użyciem i spalimy sobie darń.

Wykształcony trawnik podlewamy raz w tygodniu. Gdy jest bardzo upalnie – co trzy dni 123RF/PICSEL

Nawozy mineralne są szybko działającymi preparatami, które dostarczają trawie skoncentrowanych dawek składników odżywczych. Chodzi tu głównie o azot, fosfor i potas. Najpopularniejszymi nawozami mineralnymi na zagęszczenie trawy są saletra amonowa i mocznik. Który z nich jest lepszy? Saletra amonowa to szybko działający nawóz, który dostarcza trawie niezbędnego azotu w formie łatwo przyswajalnej. Jest szczególnie polecana wczesną wiosną, kiedy trawa rozpoczyna intensywny wzrost. Ten preparat wpływa na szybkie zazielenienie trawnika i pobudza rośliny do wzrostu. Natomiast mocznik to nawóz o wolniejszym działaniu, który stopniowo uwalnia azot do gleby. Jest bardziej skoncentrowany niż saletra, dlatego należy używać go ostrożnie, aby nie spalić trawy. Mocznik jest idealny do stosowania latem, gdy trawnik potrzebuje stabilnego źródła azotu. Oba nawozy mają swoje zalety, ale w praktyce najlepiej stosować je naprzemiennie, w zależności od potrzeb trawnika i pory roku.

