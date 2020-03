Jak zmotywować się do działania podczas pandemii?

Porad dotyczących tego, jak odmienić swoje życie w trakcie trwającej izolacji nie brakuje. Ale co jeśli brakuje motywacji? Cały dzień spędza się w piżamie i nie ma ochoty na jakąkolwiek aktywność, o rozwijaniu nowych zainteresowań nawet nie wspominając?

Podczas pandemii mamy więcej czasu. Ale czy umiemy go wykorzystać?

Jest cały szereg pomysłów i sposobów na wykorzystanie czasu izolacji. Jedni zachęcają do zmiany codziennych nawyków, bo to idealny moment, inni do odkrywania nowych pasji, mamy przecież więcej czasu.



W teorii nic nie wydaje się prostsze, w praktyce zamiast energii, czujemy tylko, jak maleje nam motywacja. Jakby tego było mało, doskwiera nam nieuzasadnione zmęczenie i apatia.



Nie najlepsza kondycja psychofizyczna wynika nie tylko z osamotnienia. Choć naukowcy nie boją się twierdzić, że przy dłuższej perspektywie jest ono równie niezdrowe jak palenie papierosów. Zdaniem psychologów jest to przede wszystkim pokłosie braku codziennej rutyny.

Zdjęcie Samotność na dłuższą metę szkodzi zdrowiu /123RF/PICSEL



Dla wielu brak normalnego rytmu pracy, wychodzenia i wracania do domu czy możliwości wyjścia do klubu fitness jest bardzo trudną sytuacją, która prowadzi do letargu, obniżonego poziomu energii, złego samopoczucia i wrażenia braku wpływu na cokolwiek. Psychologowie uspokajają, że ten stan jest czymś naturalnym. A czy cokolwiek radzą?

Po pierwsze załóż spodnie. Dr Regan A. R. Gurung wyjaśnia, że istnieje związek między tym, co nosimy, a wydajnością.



- W jednym z przeprowadzonych przez nas badań okazało się, że uczestnicy, którzy nosili białe fartuchy laboratoryjne radzili sobie lepiej z zadaniami matematycznymi, a osoby w fartuchach artystycznych były bardziej kreatywne. Na przykład zaś odzież sportowa jest wygodna, ale może zmniejszać motywację do pracy - wyjaśnia badacz.