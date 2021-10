Jakie rośliny pasują do sypialni?

Jakie kwiaty nie pasują do sypialni?

Decydując się na kwiaty w sypialni, warto zwrócić uwagę na to, by pozwalały się odprężyć i nie zaburzały spokojnego snu. Nie należy kierować się jedynie funkcją dekoracyjną. Zatem warto wybrać zielone rośliny, których kolor ukoi zmysły i pozwoli się zregenerować i odpocząć.



Wybierając kwiaty, warto pamiętać, że nie powinny intensywnie pachnieć. Wszystko przez to, że mogą wywoływać ból głowy, a co za tym idzie, nie pozwolą na spokojny sen. W związku z tym do sypialni zdecydowanie nie pasują m.in. róże i hiacynty.



Zdjęcie Wybierając rośliny do sypialni, warto również zwrócić uwagę na kaktusy i sukulenty / 123RF/PICSEL

Natomiast dobrym rozwiązaniem może być wybór draceny lub bluszczu pospolitego. Przyczynią się one do oczyszczenia powietrza i pomogą w wyciszeniu się i zaśnięciu. Oprócz tego do sypialni idealnie nada się nawilżający powietrze aloes, a także często polecany skrzydłokwiat.



Nocnemu wypoczynkowi sprzyjają także kwiaty, które produkują tlen w nocy. Do tej grupy roślin można zaliczyć storczyki. Są nie tylko ozdobą pomieszczenia, ale także stwarzają idealne warunki do snu.



Zdjęcie Niektóre rośliny mogą wywoływać ból głowy, a co za tym idzie, nie pozwolą na spokojny sen / 123RF/PICSEL

Wybierając rośliny do sypialni, warto również zwrócić uwagę na kaktusy. Oprócz tego, że do ich zalet można zaliczyć oczyszczanie powietrza, to do tego nie wymagają specjalnej pielęgnacji.



