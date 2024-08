Zielone śliwki właściwości - wartości odżywcze

Zielone śliwki, znane również jako "erik" w Turcji i "ume" w Japonii, to owoce o wyjątkowych właściwościach odżywczych i zdrowotnych. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niepozorne, ich skład i wpływ na organizm człowieka są imponujące. To owoce o niskiej kaloryczności, co czyni je doskonałym wyborem dla osób dbających o sylwetkę. W 100 gramach znajduje się zaledwie 46 kcal, możemy je zatem spożywać bez obaw o nadmiar kalorii.

Wartości odżywcze zielonych śliwek

W składzie zielonych śliwek dominują węglowodany, w szczególności cukry proste, które szybko dostarczają energii. Zawartość węglowodanów wynosi około 11 gramów na 100 gramów owocu. Pod względem zawartości witamin, zielone śliwki wyróżniają się szczególnie wysoką ilością witaminy C, która odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu układu odpornościowego i pełni funkcję silnego przeciwutleniacza. Na każde 100 gramów śliwek przypada około 9,5 mg tej witaminy.

Te wyjątkowe zielone owoce dostarczają także innych ważnych witamin, w tym witaminy A, która wspomaga zdrowie oczu (345 IU), witaminy E (0,26 mg), znanej ze swoich właściwości antyoksydacyjnych, oraz witaminy K (6,4 µg), która jest istotna dla prawidłowego krzepnięcia krwi. Zielone śliwki zawierają również witaminy z grupy B, takie jak tiamina, ryboflawina i niacyna, które wspierają funkcje metaboliczne, choć ich ilości są stosunkowo niewielkie.

Z zielonych śliwek możemy przygotować m.in. nalewki i likiery. 123RF/PICSEL

W zielonych śliwkach znajdziemy również wiele cennych minerałów, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawierają znaczną ilość potasu (157 mg na 100 g), który pomaga w regulacji ciśnienia krwi i wspiera funkcjonowanie mięśni. Wśród innych istotnych minerałów można wymienić wapń (6 mg), który wspomaga zdrowie kości, żelazo (0,17 mg) istotne dla produkcji czerwonych krwinek, magnez (7 mg) wspierający układ nerwowy oraz fosfor (16 mg) ważny dla zdrowia kości i zębów.

Obecność błonnika pokarmowego wynosząca około 1,4 g na 100 g, sprzyja prawidłowemu trawieniu i pomaga zapobiegać zaparciom. Dzięki wysokiej zawartości pektyn, zielone śliwki działają jak naturalny oczyszczacz dla przewodu pokarmowego, pomagając w usuwaniu toksyn oraz nadmiaru cholesterolu.

Właściwości zdrowotne zielonych śliwek

Zielone śliwki charakteryzują się licznymi właściwościami prozdrowotnymi. Zawierają antyoksydanty, takie jak polifenole, katechiny oraz kwas chlorogenowy, które wspierają walkę z wolnymi rodnikami, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia ryzyka rozwoju nowotworów i chorób sercowo-naczyniowych.

Regularne spożywanie zielonych śliwek może również korzystnie wpływać na funkcje poznawcze i zdrowie układu nerwowego, dzięki obecności witamin z grupy B. Warto również wiedzieć, że te odmiany śliwek mają właściwości przeciwzapalne, które wspierają leczenie stanów zapalnych w organizmie i przyczyniają się do poprawy ogólnego stanu zdrowia.

Co można zrobić z zielonych śliwek?

Zielone śliwki doskonale nadają się do przygotowania powideł i dżemów. Ich naturalna kwasowość dodaje przetworom wyjątkowego smaku. Aby zrobić powidła, należy umyć śliwki i usunąć z nich pestki. Owoce gotujemy na małym ogniu przez kilka godzin, aż staną się gęste. Dżemy można urozmaicić, dodając cynamon, wanilię lub goździki.

Kompot z zielonych śliwek to orzeźwiający napój, który można pić zarówno na ciepło, jak i na zimno. Przygotujemy go, gotując owoce z dodatkiem wody, cukru i ulubionych przypraw. Zielone śliwki można również kisić, co nadaje im unikalny, lekko kwaśny smak. W tej postaci są wykorzystywane w Japonii gdzie są znane jako umeboshi. Te owoce można również dodawać do drożdżowych ciasta, kruchych tart czy placków. Na ich bazie przygotujemy także unikalne nalewki, lody i sorbety oraz desery na ciepło.

Zielone śliwki doskonale komponują się z mięsem, szczególnie z drobiem i wieprzowiną. Można wykorzystać je do przyrządzenia różnorodnych sosów oraz chutneyów. W sałatkach idealnie kontrastują z serem feta, orzechami i grillowanymi warzywami.

Zielone śliwki – odmiany

Zielone śliwki, choć mniej popularne niż ich fioletowe odpowiedniki, mają wiele interesujących odmian, które warto poznać. Oto kilka z nich:

Renkloda zielona - to jedna z najstarszych i najbardziej cenionych odmian zielonych śliwek. Pochodzi z Francji i charakteryzuje się małymi, zielonymi owocami o delikatnym, słodko-kwaśnym smaku. Jej owoce dojrzewają końcem sierpnia. Można jeść je na surowo albo przygotować z nich dżemy i kompoty;





Green Gage - znana również jako Renkloda Ulena, to odmiana pochodząca z Francji. Owoce są większe niż w przypadku Renklody zielonej i mają intensywnie zielony kolor. Ich miąższ wyróżnia się wyjątkową soczystością i słodyczą, dlatego sprawdzą się jako dodatek do wypieków i deserów;





Śliwa Japońska Kometa - to mniej znana odmiana, która pochodzi z Chin. W Polsce pojawiła się w latach 70. XX wieku. Owoce tej odmiany są egzotyczne w wyglądzie i bardzo smaczne;





Śliwa Herman - pochodzi ze Szwecji i jest krzyżówką odmian Car i Ruth Gerstetter. Jest ceniona za odporność na mrozy, szkodniki i choroby. Owoce są średniej wielkości, zielone z lekkim odcieniem żółci, a ich miąższ jest słodki i soczysty;





Śliwa Węgierka Wczesna - to odmiana, która dobrze znosi polskie warunki klimatyczne. Owoce są małe, zielone z niebieskim nalotem, a miąższ jest kwaskowaty i odchodzi od pestki.

Aktualne ceny zielonych śliwek. Gdzie można je kupić?

W wielu sklepach internetowych możemy znaleźć szeroki wybór zielonych śliwek, zarówno świeżych, jak i suszonych. Ceny zazwyczaj zaczynają się od kwoty 22,50 zł za 100 g. Warto zwrócić uwagę na oferty promocyjne oraz możliwość dostawy do domu.

Na portalach aukcyjnych pojawiają się ogłoszenia od lokalnych rolników oferujących świeże śliwki prosto z sadu. Ceny są bardzo zróżnicowane, w zależności od odmiany i regionu. Śliwki węgierki można kupić już od 2,50 zł za kilogram. Warto negocjować ceny, zwłaszcza przy większych zamówieniach.

Na Rynku Hurtowym Bronisze ceny zielonych śliwek wahają się od 1 do 3 zł za kilogram. Odmiany o większych owocach mogą kosztować nawet do 5 zł za kilogram. Na Giełdzie Kaliskiej ceny śliwek odmiany Rana wynoszą około 4 zł za kilogram, natomiast odmiana Herman kosztuje 3 zł za kilogram. Na Giełdzie Rolno-Ogrodniczej w Poznaniu ceny są wyższe, wynoszą od 6 do 8 zł za kilogram. W lokalnych sklepach i supermarketach zielone śliwki są dostępne sezonowo. Ceny mogą się różnić w zależności od regionu i dostawcy. Warto śledzić oferty promocyjne, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy śliwki są najświeższe i najtańsze.

Przeczytaj również:

Prosty sposób na odchudzanie - domowa woda owsiana Interia Kulinaria