Na co są dobre jagody goji?

Jagody goji to owoce kolcowoju pospolitego (Lycium barbarum), pochodzące głównie z Azji. W tradycyjnej medycynie chińskiej były używane od tysięcy lat, jednak ich właściwości zdrowotne i status superfoods przyciągnęły uwagę globalnej społeczności dopiero niedawno. Co dokładnie kryją w sobie te małe, czerwone owoce?

Jagody goji są doskonałym źródłem witamin C i A, a także minerałów, w tym żelaza i selenu. Zawierają również antyoksydanty, w szczególności karotenoidy, które mogą wspomagać ochronę organizmu przed stresem oksydacyjnym, związanym z procesami starzenia się i chorobami przewlekłymi. Karotenoidy takie jak zeaksantyna, są również istotne dla zdrowia oczu. Mogą chronić siatkówkę przed uszkodzeniami wywołanymi przez promieniowanie UV i światło niebieskie, tym samym zmniejszając ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej, jednego z głównych czynników utraty wzroku u osób starszych.

Dzięki wysokiej zawartości witaminy C oraz związków bioaktywnych, jagody goji mogą wspierać funkcjonowanie układu odpornościowego. Badania opublikowane w "Cellular & Molecular Biology Letters" w 2004 sugerują, że regularne spożywanie tych owoców może zwiększyć produkcję limfocytów T oraz aktywność makrofagów, kluczowych komórek odpowiedzialnych za walkę z infekcjami.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że jagody goji są badane pod kątem wpływu na zdrowie psychiczne. Z wyników badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego wynika, że ich regularne spożywanie może poprawiać nastrój i jakość snu oraz zmniejszać poziom stresu. Najprawdopodobniej jest to efekt obecności związków adaptogennych, które pomagają organizmowi radzić sobie ze stresem.

Jagody goji - właściwości zdrowotne

Coraz więcej współczesnych badań naukowych potwierdza korzystny wpływ jagód goji na organizm. Z informacji opublikowanych w "Journal of Agricultural and Food Chemistry" w 2008 wynika, że jagody goji mogą przyczyniać się do poprawy zdrowia serca poprzez obniżenie poziomu cholesterolu i regulację ciśnienia krwi. Ze względu na dość dużą zawartość błonnika oraz kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 wspierają zdrowie naczyń krwionośnych, co może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Wstępne badania, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Szanghajskiego wskazują, że jagody goji mogą wspierać stabilizację poziomu cukru we krwi, co jest istotne dla osób zmagających się z cukrzycą lub insulinoopornością. Zawarte w nich polisacharydy mogą pomagać w regulacji glikemii, przyczyniając się do lepszego zarządzania metabolizmem glukozy.

Chociaż badania w tej dziedzinie są na wczesnym etapie, niektóre dane wskazują, że jagody goji mogą również mieć właściwości przeciwnowotworowe. Zawarte w nich związki, takie jak polisacharydy i betainy, mogą wspierać organizm w walce z komórkami nowotworowymi. Jednak, aby potwierdzić te efekty, potrzeba więcej badań.

Ile dziennie można jeść jagód goji?

Jagody goji, ze względu na skoncentrowaną zawartość składników odżywczych, powinniśmy spożywać w umiarkowanych ilościach. Ogólnie zaleca się spożywanie od 10 do 30 gramów jagód goji dziennie, co odpowiada około 1-2 łyżkom stołowym. Taka ilość jest uważana za bezpieczną i wystarczającą, aby czerpać korzyści zdrowotne.

Warto włączyć do diety jagody goji. 123RF/PICSEL

Należy jednak pamiętać, że dopuszczalna ilość jagód goji w codziennej diecie może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb, stanu zdrowia, wieku oraz ewentualnych interakcji z lekami. Warto również pamiętać, że jagody goji, mimo swoich zalet, nie zastąpią zrównoważonej diety, dlatego najlepiej spożywać je jako część różnorodnego i zdrowego planu żywieniowego.

Kto nie może jeść jagód goji?

Włączając do swojej diety jagody goji, musimy zwrócić uwagę na fakt, że mogą one zwiększać ryzyko krwawień, szczególnie u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna. Substancje zawarte w jagodach mogą wpływać na metabolizm tych leków, co może prowadzić do niebezpiecznych interakcji. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest konsultacja z lekarzem.

Wyjątkową ostrożność powinny również zachować:

osoby z alergiami: jagody goji zaliczają do rodziny psiankowatych (Solanaceae), do której należą również ziemniaki, pomidory czy bakłażany. Osoby uczulone na inne rośliny z tej rodziny mogą wykazywać reakcje alergiczne na jagody goji, objawiające się m.in. wysypką, świądem, a w skrajnych przypadkach nawet reakcją anafilaktyczną;





kobiety w ciąży i karmiące piersią: chociaż jagody goji są stosowane w tradycyjnej medycynie chińskiej, ich wpływ na ciążę i karmienie piersią nie jest dobrze zbadany. Ze względu na brak wystarczających danych naukowych, należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem przed spożywaniem tych owoców;





osoby z niskim ciśnieniem krwi: jagody goji mogą obniżać ciśnienie krwi, co może być niekorzystne dla osób, które już mają niskie ciśnienie lub przyjmują leki obniżające ciśnienie krwi. W takich przypadkach spożycie jagód goji może prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia, co jest bardzo niebezpiecznie dla zdrowia;





osoby z cukrzycą: choć te owoce mogą wspierać kontrolę poziomu cukru we krwi, ich wpływ na ludzki organizm w połączeniu z lekami przeciwcukrzycowymi nie jest jednoznacznie określony. Istnieje ryzyko, że mogą one wzmocnić działanie tych leków, prowadząc do hipoglikemii. Dlatego osoby chore na cukrzycę powinny monitorować swój poziom cukru we krwi i konsultować się z lekarzem.

W jagodach goji znajdują się naturalne cukry, w tym także fruktoza. Osoby z nietolerancją fruktozy powinny unikać spożywania jagód goji, ponieważ w przeciwnym razie mogą doświadczyć nieprzyjemnych objawów żołądkowo-jelitowych, takich jak bóle brzucha, biegunki i nudności.

Jak jeść jagody goji suszone?

Najprostszym sposobem jest spożywanie suszonych jagód goji jako przekąski, podobnie jak rodzynki czy inne suszone owoce. Świetnie sprawdzają się również jako dodatek do owsianki, musli, płatków śniadaniowych lub granoli. Można je także dodawać do sałatek, zarówno warzywnych, jak i owocowych oraz jogurtów, smoothie lub koktajli. Przed zmiksowaniem przez kilkanaście minut warto je namoczyć w wodzie, soku lub mleku, aby nieco zmiękły.

Te małe czerwone owoce mogą być wszechstronnie wykorzystywane w kulinariach. Wypieki, takie jak ciastka, chleby, muffiny czy batony energetyczne, zyskują dzięki nim na wartości odżywczej i unikalnym smaku. Można je również dodawać do herbat lub przygotowywać z nich napary, zalewając kilka jagód gorącą wodą i pozostawiając na kilka minut. Jagody goji świetnie komponują się także z innymi ziołami i owocami. W kuchni chińskiej są często dodawane do zup, bulionów i dań duszonych, gdzie wrzuca się je pod koniec gotowania, aby zachowały swój kształt i smak.

Przeczytaj również:

Prosty sposób na odchudzanie - domowa woda owsiana Interia Kulinaria