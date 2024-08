Śliwki to smaczne owoce, które wykorzystujemy w kuchni na różne sposoby. Możemy je jeść na surowo, dodawać do ciast i dań mięsnych. Suszone owoce są zdrową przekąską pełną błonnika, a powidła śliwkowe mają legendarny smak. Jedząc śliwki, nie tylko sprawiamy sobie przyjemność, ale również dbamy o zdrowie.

Regulacja poziomu cukru we krwi: Śliwki mają niski indeks glikemiczny, co oznacza, że nie powodują gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. Dzięki temu mogą być spożywane przez osoby z cukrzycą.

Codzienne spożywanie śliwek może przynieść dodatkowe korzyści zdrowotne . Jednak warto pamiętać o umiarkowaniu. Zazwyczaj zaleca się spożywanie od 3 do 5 śliwek dziennie , co dostarcza odpowiednią ilość błonnika i witamin, bez ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.

Zbyt duża ilość śliwek może prowadzić do nadmiernego spożycia błonnika, co w niektórych przypadkach może powodować problemy trawienne, takie jak wzdęcia czy biegunka. Codzienne jedzenie śliwek może przyczynić się do poprawy zdrowia kości i chroni przed osteoporozą. Antyoksydanty obecne w śliwkach neutralizują wolne rodniki, co pomaga w ochronie komórek przed uszkodzeniami i spowalnia procesy starzenia się mózgu i całego organizmu. Natomiast polifenole wykazują działanie przeciwzapalne.