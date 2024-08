Tuja , nazywana również żywotnikiem , to bez wątpienia królowa polskich ogrodów i podwórek. Doskonale komponuje się z innymi roślinami i nie jest wymagająca w uprawie. Ponadto dobrze znosi trudne warunki atmosferyczne i posiada właściwości szybkiej regeneracji.

Mimo że tuja to roślina odporna na różnego rodzaju zagrożenia, nie oznacza to, że nie musimy włożyć minimum wysiłku w celu jej odpowiedniej pielęgnacji .

Wiosną i latem nawóz do tui powinien być bogaty głównie w azot i inne makro i mikroelementy, niezbędne do prawidłowego kwitnienia rośliny. Natomiast jesienią rezygnujemy z nawozu z azote m, zastępując ją odżywką z dużą ilością fosforu i potasu .

Tuje formujące się w żywopłot należy przycinać trzy razy w roku . Pierwsze cięcie przeprowadzamy wiosną - na przełomie marca i kwietnia . Wówczas pozbywamy się gałązek, które najbardziej ucierpiały podczas zimy. Specjaliści nie zalecają przycinania tui , które rosną krócej niż rok i mają poniżej 1,5 metra wysokości , o ile nie jest to odmiana karłowata.

Drugie cięcie powinno odbyć się w czerwcu, skupiając się na usunięciu ciemnych przyrostów. Trzecie i zarazem ostatnie cięcie w roku serwujemy tui w sierpniu. Bardzo istotne jest właśnie sierpniowe przycinanie, ponieważ to ostatni termin pozwalający na to, by pędy zdążyły zdrewnieć przed zimą.