Czy tuje trzeba czyścić w środku?

Tuje, zwłaszcza po zimie, często są poprzetykane brązowymi lub żółtymi gałązkami. Brązowienie najczęściej dotyka wewnętrznych pędów, więc na wiosnę warto zajrzeć w głąb gęstej korony. Czasem jest to zjawisko naturalne, a niekiedy objaw choroby. Do uszkodzenia i obumierania wewnętrznych gałązek może dojść wskutek tzw. stresu zimowego, suszy i zbyt dużego zagęszczenia korony. Każda z tych sytuacji stwarza dla rośliny trudne warunki, osłabiając ją i utrudniając dostęp światła i powietrza do pnia oraz wewnętrznych części gałęzi. Niestety, brązowienie tui od wewnątrz może też sygnalizować obecność szkodników lub choroby.

Zauważyłaś zmiany w wyglądzie swoich drzewek i zastanawiasz się, czy tuje trzeba czyścić w środku? Choć nie jest to absolutnie niezbędne, to jednak zachęcamy do czyszczenia tui i usuwania suchych gałązek. To w istocie ważny krok w pielęgnacji rośliny, który pomoże utrzymać ją w zdrowiu i odzyskać jej ubiegłoroczny blask. Czy tuje trzeba czyścić w środku? W natłoku wielu ogrodowych obowiązków zabieg bywa pomijany, ale niesłusznie. Nie wymaga dużych nakładów pracy, a może przynieść bardzo dobre efekty.

Jak oczyścić tuje w środku?

Skoro wiesz już, że suche, słabe, obumarłe gałęzie trzeba usunąć z wnętrza tui, pytanie brzmi - jak to zrobić? Oto kilka praktycznych wskazówek na temat tego, jak oczyścić tuje w środku, aby ich nie uszkodzić:

zaplanuj odpowiednią porę na czyszczenie i przycinanie tui - najlepszym momentem jest wiosna i lato ;

czyszczenie ręczne możesz przeprowadzić w każdych warunkach, ale jeśli drzewko wymaga przycięcia, zrób to w ciepły (ale nie upalny), suchy dzień (bezdeszczowy);

skracaj zdrowe pędy nawet do 1/3 długości i usuwaj przy tym wszystkie gałązki noszące ślady uszkodzenia, wysuszenia czy zainfekowania;

po przycięciu pędów powstałe na pniu rany posmaruj odpowiednią maścią , która ochroni je m.in. przed grzybami.

Jak ocenić, które pędy faktycznie nadają się do usunięcia? Są to wszystkie te gałązki, które przybrały odcień żółtego lub brązowego, są uschnięte, kruszą się i zrzucają igły. W ten sposób objawia się ich słabość, przemarznięcie, uszkodzenie, ale też porażenie przez chorobę lub atak szkodników. Jak oczyścić tuje w środku? Odchyl delikatnie zewnętrzne gałązki i zanurz dłonie w gęstwinie korony. Polecamy, abyś włożyła rękawice. Możesz też zastosować inne środki ochrony osobistej, aby nie uszkodzić skóry czy ubrania. Następnie namierz pędy do usunięcia, a potem precyzyjnie je przytnij (jedno zdecydowane cięcie). Narzędziami, które sprawdzą się w tym zadaniu, są sekator i nożyce.

Jak oczyścić tuje w środku? Do usuwania wyschniętych gałęzi przydadzą się ostre nożyce ogrodwe lub sekator. 123RF/PICSEL

Suche gałązki z wnętrza drzewka możesz też usuwać ręcznie - czasem są kruche i łamliwe, więc nie wymaga to dużego wysiłku. Zazwyczaj jednak potrzebne ci będą ostre, precyzyjne narzędzia, dzięki którym wykonasz pewne cięcie. Możesz wybrać urządzenia ręczne, spalinowe lub elektryczne. Najważniejsze, aby były one odpowiednio naostrzone i zdezynfekowane. W ten sposób nie będziesz szarpać i uszkadzać gałązek. Jeśli tuja choruje, nie przeniesiesz patogenów na zdrowe pędy. Nie wystarczy sama świadomość tego, że suche, brązowe gałązki to oznaka choroby lub uszkodzenia mechanicznego i należy je usunąć. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak oczyścić tuje w środku, aby wzmocnić drzewko i stworzyć mu optymalne warunki do wzrostu.

Jak wyczyścić tuje z suchych igieł?

Innym prostym zabiegiem, bardziej porządkowym niż pielęgnacyjnym, jest usuwanie suchych igieł. Wiosną i jesienią pod drzewkami jest ich naprawdę sporo - czasem nieusuwana przez kilka lat warstwa może osiągnąć od kilku do kilkunastu centymetrów. Suche igły opadając, zatrzymują się też na gałęziach. Sam proces opadania igieł nie jest niczym nadzwyczajnym. Jesienią roślina zrzuca igły oraz łuski, co jest normalnym procesem fizjologicznym. Możesz jej w tym nieco pomóc, a na pewno usunąć to, co zbierze się pod drzewkami.

Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ taka sucha warstwa może stać się zarzewiem pożaru. Susza, niedopałek z papierosa albo iskra z ogniska i ryzyko pożarowe drastycznie wzrasta. Oprócz bezpieczeństwa i estetyki wiedza o tym, jak wyczyścić tuje z suchych igieł przydaje się ze względów pielęgnacyjnych. Wyczyszczenie tui z suchych gałęzi oznacza szereg korzyści:

lepszy dostęp do światła co jest niezbędne dla zdrowego, pięknego wyglądu rośliny;

większe zagęszczenie żywopłotu z tui, aby prezentował się okazale i zdrowo;

dopływ i stała cyrkulacja powietrza, która ułatwia odżywianie drzewek;

wydajne odprowadzanie wilgoci i mniejsza podatność na grzyby.

Korzyści jest dużo, dlatego warto zaplanować takie porządki w ogrodzie - dwa razy do roku lub na bieżąco (zwłaszcza w okresach suszy). Jak wyczyścić tuje z suchych igieł? Możesz to zrobić nawet ręcznie, tj. strząsać je z drzewka, choć wygodniej będzie ci pracować, korzystając z grabi ogrodowych lub odkurzacza. Bardzo ciekawym pomysłem na to, jak wyczyścić tuje z suchych igieł, ale też pajęczyn, gniazd i insektów jest zastosowanie myjki ciśnieniowej - oczywiście ustawionej na małą moc.

Czy tuje można czyścić karcherem?

Jeśli zastanawiasz się, czy tuje można czyścić karcherem, odpowiedź brzmi - tak. Warto wiedzieć, że usuwanie suchych igieł i gałązek możesz przyspieszyć za sprawą niektórych narzędzi, a jednym z nich jest myjka ciśnieniowa. Nie potrzebujesz specjalnej myjki do roślin, w zupełności wystarczy ci uniwersalna myjka ciśnieniowa wykorzystywana do czyszczenia podjazdu, elewacji czy mycia auta. Pamiętaj, aby ustawić ją na optymalną moc. Zbyt duża uszkodzi gałązki, a za mała nie wymyje ze środka wszystkich igieł.

Jak wyczyścić tuje z suchych igieł z pomocą myjki ciśnieniowej?

Podłącz i ustaw myjkę, skonfiguruj jej ustawienia, głównie dopasuj odpowiednią moc strumienia wody. Mycie tui zacznij od góry do dołu - najpierw opłucz je z zewnątrz, potem odchylając poszczególne pędy i gałęzie wsuń lancę z pistoletem do środka korony. Po zakończeniu mycia tui wszystkie suche igły, które opadły na ziemię usuń - wygrab lub umieść w worku na odpady bio.

Choć odpowiedź na pytanie, czy tuje trzeba czyścić w środku, brzmi "nie", to jednak większość ogrodników uznaje ten zabieg za niezbędny. Przekonaj się, jak szybko twoje drzewka odzyskają dobrą kondycję po zimie, gdy poświęcisz im czas i usuniesz suche gałązki ze środka czy wymyjesz opadające igły. Jeśli są one efektem choroby trawiącej drzewko, w ten sposób możesz je uratować przed obumarciem. W innych sytuacjach zabiegi pozytywnie wpłynąć na wygląd i kształt roślin, umożliwiając im zdrowy, stabilny wzrost bez przeszkód.

