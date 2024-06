Dlaczego pluskwy są groźne?

Pluskwy żywią się krwią zwierzęcą, a jako główny obiekt żerowania szczególnie upodobały sobie ludzi. Mimo że nie zostało jednoznacznie udowodnione, by insekty przenosiły groźne choroby, perspektywa przebywania w ich otoczeniu nadal nie jest przyjemna. Mogą bowiem powodować szereg problemów zdrowotnych, również na tle psychicznym.

Ukąszenia pluskiew objawiają się swędzeniem, zaczerwieniem, opuchlizną i pieczeniem. Mogą wywoływać reakcje alergiczne, a w przypadku intensywnego, niekontrolowanego drapania może dojść do infekcji skórnych. Co więcej, obecność pluskiew w domu często prowadzi do stresu i bezsenności, co negatywnie wpływa na jakość życia — nie tylko podczas wakacji.

Zadbaj o dokładne sprawdzenie walizki, by nie przywieźć pluskiew do domu

Co przyciąga pluskwy? Często powielany mit

Wszelkie robactwo niemalże odruchowo jest kojarzone z brudnymi, zaniedbanymi miejscami. Czy pluskwy przyciąga brud? To popularny mit. W rzeczywistości insekty wolą gładkie i czyste powierzchnie, na których łatwiej jest im się przemieszczać. Jeśli pokój hotelowy lub wynajęty apartament lśni czystością, nadal nie zwalnia cię to z obowiązku dokładnego rekonesansu. Do tego, jak sprawdzić obecność pluskiew, zaraz dojdziemy.

Portret pamięciowy, czyli jak wygląda pluskwa domowa?

Mimo że są niezwykle uciążliwe, mają niewielkie rozmiary. Ciało dorosłych osobników mierzy zwykle od czterech do sześciu milimetrów. Ich kształt bywa porównywany do nasiona jabłka. Mają spłaszczone, ciemnobrązowe ciało. Wygląd zmienia się nieznacznie w zależności od stopnia nasycenia szkodnika. Kiedy pluskwa jest głodna, odwłok marszczy się i przybiera brązową barwę. Po posiłku napełnia się krwią i staje się bardziej czerwony.

W języku angielskim pluskwa funkcjonuje jako "bed bug"

Ślad po ugryzieniu pluskwy łatwo pomylić z ukłuciem komara

Pluskwy zwykle żerują w nocy, korzystając z tego, że jesteśmy w stanie odpoczynku po całym dniu. Samo ugryzienie nie jest bolesne, nieprzyjemne dolegliwości pojawiają się zwykle po kilku godzinach. Jeśli po nocy spędzonej w hotelowym łóżku czujesz świąd i widzisz zaczerwienione plamy, przyjrzyj się dokładnie ich rozmieszczeniu.

Na pierwszy rzut oka przypominają ślady po komarze. Ich ułożenie jest jednak mniej chaotyczne. Zwykle zauważysz trzy-cztery kropki ułożone w jednej linii lub w trójkąt. Zdarza się, że ukąszenie pluskwy przypomina czerwoną wysypkę. Obejrzyj też łóżko. Na prześcieradle mogą być widoczne niewielkie ślady krwi.

Takiej pamiątki nie chcesz. Co zrobić, żeby nie przywieźć pluskwy do domu?

Są trudne do wytępienia, dlatego mimo niewielkich rozmiarów, mogą okazać się ogromnym problemem, jeśli dopuścimy do przywiezienia tych stworzeń do domu. Nawet jeśli na wyjeździe wakacyjnym jesteśmy w stanie przeboleć ugryzienia, musimy mieć z tyłu głowy, że pluskwy to pasażerowie na gapę. Niezauważone mogą przedostać się do naszego bagażu, a po powrocie zadomowią się w naszym mieszkaniu.

Uważnie czytaj opinie na temat miejsca noclegu, zanim jeszcze je zarezerwujesz. Choć nie daje to stuprocentowej gwarancji, istnieje spore prawdopodobieństwo, że poprzedni goście zwrócili uwagę na problem pluskiew i nie omieszkają podzielić się tą informacją. Pamiętaj, że pluskwy nie są domeną zapuszczonych nor, a mogą pojawić się również w naprawdę dobrych hotelach.

Zanim dokonasz inspekcji, bagaże ustaw w łazience, ewentualnie na nietapicerowanych meblach, np. biurku czy stole.

Sprawdź stan łóżka — zwykle to właśnie w nim i w jego okolicach gnieżdżą się pluskwy. Odciągnij pościel, zajrzyj pod materac, dokładnie przyjrzyj się poduszkom i szwom pościeli. Wypatruj samych owadów lub śladów ich wylinek czy odchodów, wyglądających jak kropki pleśni lub pieprz.

Zrób przegląd szafek przy łóżku i przedmiotów, które się na nich znajdują. Zajrzyj za obrazy czy ramy na zdjęcia. Twojej uwadze nie powinny umknąć szwy i zagłębienia w fotelach i krzesłach. Pamiętaj, że pluskwy zwykle przebywają w odległości nie większej niż trzy-cztery metry od łóżka. Profilaktycznie kontrolę przeprowadź również w szafach.

Dobrym pomysłem jest zaopatrzenie się w szczelne, plastikowe worki na suwaki, w których będziesz przechowywać swój bagaż. Unikniesz przedostania się pluskiew do walizki czy plecaka i przywiezienia ich do domu.

Nawet najczystsze pomieszczenie może być siedliskiem pluskiew

Jak pozbyć się pluskiew? Profilaktyka

Coś nadal wzbudza twoje wątpliwości? Po powrocie do domu od razu wypierz wszystkie rzeczy (nawet te, których nie nosiłeś) w temperaturze powyżej 45°C. Pozwoli to na wyeliminowanie nieproszonych gości oraz ich jaj. Bagaże profilaktycznie spryskaj preparatem na pluskwy. Być może po podróży jest to pewna niedogodność, ale usunięcie pluskiew, jeśli już się zadomowią, będzie dużo bardziej kłopotliwe i najpewniej związane z wezwaniem fachowców.

