Jedne z najpiękniejszych roślin do ogrodu. Kiedy sadzić mieczyki?

Przyciągają wzrok i sprawiają, że ogród zyskuje niepowtarzalny urok. Mieczyki (gladiole) to jedne z najbardziej efektownych roślin ozdobnych, które urozmaicają przestrzeń pięknymi kwiatami o intensywnych barwach oraz długimi liśćmi. Uprawa sprawia mnóstwo satysfakcji, lecz trzeba mieć na uwadze, że sadzenie mieczyków do gruntu to proces, który wymaga odpowiedniego wyczucia czasu i ogrodniczego przygotowania.