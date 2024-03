Spis treści: 01 Jak często czyścić pralkę?

02 Męski trik na uporczywy zapach z pralki

03 Tabletki do zmywarki odkażą brudny bęben

Jak często czyścić pralkę?

Nieprzyjemny zapach wilgoci i pleśni wydobywający się z wnętrza pralki to dość jasny sygnał, że zaniedbaliśmy czyszczenie bębna. Na tym etapie nie warto wpadać w panikę. Nadal istnieje szansa szybkiego odratowania sytuacji, która wcale nie musi oznaczać kupna nowego urządzenia. Czyszczenie pralki to proces obejmujący kilka etapów. Nie wystarczy jedynie przetrzeć jej z wierzchu czy przepłukać bębna. Uwagi wymagają także:

filtr,

odpływ,

gumowe uszczelki.

Specjaliści zajmujący się pralkami doradzają, by poddać je gruntownemu czyszczeniu przynajmniej raz w miesiącu. Dzisiaj zajmiemy się jednak samym bębnem. To on przyjmuje stosy brudnego prania, oddając czyste i wyprane. Po każdym cyklu we wnętrzu osadzają się:

źle wypłukane detergenty,

nitki,

resztki włókien,

kawałki tkanin,

kamień.

Producenci tych urządzeń doradzają, by po każdym praniu przetrzeć bęben wilgotną ściereczką lub użyć dedykowanych środków czyszczących, które utrzymają wnętrze pralki w idealnym stanie.

Męski trik na uporczywy zapach z pralki

Jak wyczyścić pralkę, żeby po otworzeniu drzwiczek po nosie nie uderzała nas wyjątkowo nieprzyjemna woń? Warto zacząć od prostych rozwiązań, które wcale nie wymagają od nas wielkiego nakładu pieniężnego. Doświadczone panie domu od lat sięgają po produkty, które znajdują ukryte w szafkach lub szufladach. Jednym z niecodziennych patentów na brzydki zapach z bębna pralki jest użycie męskiej pianki do golenia. Choć teraz wiele osób otworzy szerzej oczy ze zdziwienia, okazuje się, że w tym szaleństwie jest metoda.

Zdjęcie Męska pianka do golenia rozprawi się z brudnym bębnem w pralce / 123RF/PICSEL

Męskie pianki do golenia wyróżniają się dość intensywnym aromatem, który w prosty sposób przeniesiemy do pralki. Jak możemy wykorzystać piankę do wyczyszczenia bębna pralki? To bardzo proste. Wystarczy, że naniesiemy niewielką porcję na wilgotną ściereczkę z bawełny lub mikrofibry, a następnie przetrzemy nią bęben. Produktu użyjemy także do uszczelek i drzwiczek. Teraz wystarczy tylko odczekać 15-20 minut i włączyć cykl płukania. Kiedy pralka skończy pracować, wystarczy otworzyć drzwiczki i pozostawić jej wnętrze do wyschnięcia. Stosowanie tej metody raz w miesiącu skutecznie uwolni od nieświeżej woni.

Tabletki do zmywarki odkażą brudny bęben

Codzienne korzystanie z pralki nie jest zbyt trudnym zadaniem. Wystarczy wybrać dedykowany detergent, wrzucić nieświeże ubrania, nastawić odpowiedni cykl i cierpliwie poczekać. Nieco gorzej sprawa ma się z czyszczeniem nieco zaniedbanego urządzenia. Wyprawa do sklepu może skończyć się niemałym mętlikiem w głowie, gdyż liczni producenci oferują całą gamę specjalistycznych produktów.

Z czego bierze się nieprzyjemny zapach z wnętrza pralki? Na ogół stoi za nim nagromadzony brud. Jeśli nie przyglądamy się bębnowi zbyt dokładnie, możemy przez dłuższy czas go nie dostrzec. Po jaki preparat sięgnąć, by rozprawić się z problemem? Panie domu polecają użycie tabletek do zmywarki. Do testów potrzebujemy dwóch sztuk. Jedna ląduje w bębnie, a druga w przegródce na detergenty, najlepiej tej przeznaczonej na proszek do prania. Kolejny krok to nastawienie cyklu w temperaturze od 60 do 90 st. C i pozwolenie pralce na zrobienie reszty.

