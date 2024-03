Spis treści: 01 Dlaczego należy regularnie czyścić pralkę?

02 Jak wyczyścić i zdezynfekować pralkę octem i sodą?

03 Czyszczenie pralki tabletkami do zmywarki

04 Jak wyczyścić pojemnik na proszek i płyn?

05 Jak wyczyścić uszczelkę w pralce?

06 Jak wyczyścić filtr pralki?

Dlaczego należy regularnie czyścić pralkę?

Pralka to jedno z najczęściej eksploatowanych urządzeń AGD. I jak niemal każde - wymaga regularnej konserwacji i czyszczenia. Nie chodzi wyłącznie o pozbywanie się osiadającego na niej kurzu, ale przede wszystkim o odpowiednie czyszczenie jej elementów wewnętrznych, takich jak m.in. bęben.

Nie dbając o pralkę, ryzykujemy, że po jakimś czasie spadnie efektywność jej działania, a w najgorszym przypadku dojdzie do jej awarii. To jednak nie wszystko, ponieważ nie czyszcząc np. bębna pralki, sprawiamy, że na wielu jej wewnętrznych elementach powstają groźne bakterie, o czym może świadczyć chociażby nieprzyjemny zapach.

Teraz pora na dobre wiadomości - możesz dokładnie i skutecznie wyczyścić swoją pralkę domowymi sposobami, wykonując środek czyszczący ze składników, które prawdopodobnie masz pod ręką. Zaczynajmy.

Zdjęcie Regularne czyszczenie pralki sprawi, że urządzenie będzie dłużej nam służyć / 123RF/PICSEL

Jak wyczyścić i zdezynfekować pralkę octem i sodą?

Czyszczenie pralki za pomocą octu, to metoda praktykowana od lat i co najważniejsze skuteczna. Szklankę octu wlewamy w szufladzie pralki na płyn do prania do odpowiedniej przegródki lub bezpośrednio wlewamy do bębna. Ustawiamy program z najwyższą temperaturą i włączamy pranie - oczywiście nie wrzucając do pralki żadnych tkanin.

Należy pamiętać, że ocet ma specyficzny zapach, zatem warto dodać do niego kilka kropel olejku eterycznego lub kwasku cytrynowego. Po zakończeniu prania otwieramy drzwi pralki i zostawiamy otwarte do momentu, aż bęben dokładnie wyschnie.

Pralkę możemy również zdezynfekować za pomocą sody oczyszczonej. Sodę wsypujemy do szuflady na proszek i nastawiamy program prania z najwyższą temperaturą.

Czyszczenie pralki tabletkami do zmywarki

Jeśli chcemy dokładnie odkamienić i wyczyścić pralkę, warto sięgnąć po tabletkę do zmywarki, która pomoże rozprawić się z kamieniem i bakteriami powstałymi na wewnętrznych elementach pralki.

Tabletkę wkładamy do bębna pralki, nastawiamy program do prania z najwyższą temperaturą i włączamy.

Zdjęcie Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu pojemnika na proszek / 123RF/PICSEL

Jak wyczyścić pojemnik na proszek i płyn?

Pozostałości po proszku i płynie do prania lub płukania osiadające w pojemniku pralki sprzyjają powstawaniu tam pleśni. Dlatego chcąc cieszyć się pachnącym ubraniem, po skończonym praniu musimy pamiętać również o regularnym czyszczeniu pojemnika na proszek.

Przede wszystkim dozownik na proszek i płyn musimy wyjąć z pralki, ponieważ najwięcej zabrudzeń osiada na jego końcu, niewidocznym dla nas podczas otwierania szuflady. Pojemnik wkładamy do miski z gorącą wodą i zostawiamy na kilka godzin.

Jeśli na pojemniku przywiera pleśń, należy sięgnąć po kwasek cytrynowy. Nanosimy go na gąbkę i dokładnie czyścimy pojemnik. Dobrym rozwiązaniem jest również użycie szczoteczki do zębów, która lepiej niż gąbka poradzi sobie z osadem w zakamarkach dozownika.

Jak wyczyścić uszczelkę w pralce?

Uszczelka zamontowana w otworze do wkładania prania do bębna na pierwszy rzut oka nie wymaga czyszczenia. Jednak jeśli delikatnie ją odchylimy, przekonamy się, jak wiele zanieczyszczeń zbiera się właśnie pod uszczelką.

Namocz ściereczkę w wodzie i delikatnie zetrzyj osad zgromadzony pod uszczelką. Jeśli osad jest duży, użyj octu. Po skończeniu czyszczenia ustaw program do prania na najwyższą temperaturę i włącz tryb prania.

Zdjęcie Odkręcając filtr, przygotuj się na wylanie pozostałości wody / 123RF/PICSEL

Jak wyczyścić filtr pralki?

Filtr w pralce pełni bardzo ważną funkcję. Mianowicie zatrzymuje różnego rodzaju zanieczyszczenia w postaci włosów, sierści, paprochów monet czy guzików. Jeśli nie czyścimy wspominanego filtra, ryzykujemy uszkodzeniem pralki, a nawet zalaniem łazienki.

Filtr w pralce zazwyczaj umieszczony jest na samym dole, pod bębnem pralki. Zanim jednak go wyjmiemy, musimy się przygotować na sytuację, gdy podczas wykręcania filtra wyleje się pozostałość wody. Warto zatem podłożyć w tym miejscu gruby ręcznik. Rzecz jasna - przed podjęciem czynności odkręcenia filtra - pralkę należy odłączyć od zasilania.

Po wyjęciu filtra z pralki należy dokładnie usunąć z niego wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Następnie zanurz filtr pod strumień letniej wody i przy użyciu szczoteczki do zębów wyczyść pozostałości brudu.

Jeśli na filtrze osadził się kamień, zanurz go w misce z wodą i octem w proporcjach 1:1 i pozostaw na kilkadziesiąt minut, a następnie wyczyść filtr szczoteczką do zębów.