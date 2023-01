Mało kto wie o tej "funkcji" pralki. Zastosuj, a efekt cię zaskoczy

Porady

Pralka to nieodłączny element wyposażenia każdego domu, dlatego trudno sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie bez tego urządzenia. I choć służy ono w zasadzie do – jak sama nazwa wskazuje – prania, to w kryzysowej sytuacji może posłużyć nam za suszarkę do ubrań.

Zdjęcie Jeśli chcesz przyspieszyć proces suszenia, włóż do pralki ubranie i suchy ręcznik / 123RF/PICSEL