Już teraz zadbaj o krzewy z borówkami. W przyszłym roku będą uginać się od owoców
Jeśli masz w swoim ogrodzie krzewy z borówkami, wiedz, że to jak o nie zadbasz we wrześniu, wpłynie na przyszłoroczne owocowanie. W mediach społecznościowych pojawiły się ostatnio wskazówki doświadczonej ogrodniczki, która wyjaśniła co konkretnie należy wykonać, aby cieszyć się jędrnymi owocami w kolejnym sezonie. Te triki naprawdę działają.
Spis treści:
Dlaczego warto uprawiać borówki?
Nic tak nie cieszy, jak pyszne, soczyste owoce i warzywa z przydomowego ogródka. Te samodzielnie wyhodowane zawsze smakują najlepiej. Ponadto są zdrowsze, bo wolne od chemicznych środków ochrony roślin. Borówki w polskich ogródkach uprawiane są bardzo często, bo mimo iż bywają wymagające, to odpowiednio wypielęgnowane krzewy wydają mnóstwo pysznych owoców, z których korzystać można przez całe lato. Te niewielkie, ciemnofioletowe owoce jagodowe są skarbnicą antyoksydantów, witamin i minerałów, a dodatkowo mają niewiele kalorii. Jeśli chcesz, aby twoje borówkowe krzewy obficie owocowały w przyszłym roku, konieczne wykonaj te zabiegi we wrześniu. Zajmie tylko chwilę, a efekty będą cieszyć przez całe przyszłe lato.
Chcesz mieć mnóstwo borówek? We wrześniu bierz się do roboty
W mediach społecznościowych nie brakuje profili, na których zamieszczane są rożne porady ogrodnicze. Jednym z nich jest "Dama z motyką" - konto prowadzone przez ogrodniczkę, które obserwuje już ponad 9 tys. internautów. Ostatnio udostępniono na nim rolkę, w której autorka radzi, co należy zrobić we wrześniu, by w kolejnym sezonie cieszyć się jeszcze obfitszymi plonami.
- Najpierw wyrwij chwasty wokół krzaków i lekko spulchnij ziemię.
- Podsyp nawóz jesienny do borówek, czyli ten z małą ilością azotu, a z większą ilością fosforu i potasu. Nie dawaj nawozu pod sam korzeń, tylko wokół krzaka.
- Dodaj świeżą korę sosnową - 2-3 cm, żeby utrzymać kwaśne pH.
- Na koniec podlej, żeby nawóz dobrze się rozpuścił - wyjaśnia ekspertka.
Jesienna pielęgnacja borówkowych krzaków będzie skutkować lepszym owocowaniem w przyszłym roku. Owoce powinny być wówczas jeszcze jędrniejsze i smaczniejsze.