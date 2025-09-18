Już teraz zadbaj o krzewy z borówkami. W przyszłym roku będą uginać się od owoców

Jeśli masz w swoim ogrodzie krzewy z borówkami, wiedz, że to jak o nie zadbasz we wrześniu, wpłynie na przyszłoroczne owocowanie. W mediach społecznościowych pojawiły się ostatnio wskazówki doświadczonej ogrodniczki, która wyjaśniła co konkretnie należy wykonać, aby cieszyć się jędrnymi owocami w kolejnym sezonie. Te triki naprawdę działają.

Krzewy borówkowe będą lepiej owocowały latem, jeśli zadbasz o nie jesienią
Spis treści:

  1. Dlaczego warto uprawiać borówki?
  2. Chcesz mieć mnóstwo borówek? We wrześniu bierz się do roboty

Dlaczego warto uprawiać borówki?

Nic tak nie cieszy, jak pyszne, soczyste owoce i warzywa z przydomowego ogródka. Te samodzielnie wyhodowane zawsze smakują najlepiej. Ponadto są zdrowsze, bo wolne od chemicznych środków ochrony roślin. Borówki w polskich ogródkach uprawiane są bardzo często, bo mimo iż bywają wymagające, to odpowiednio wypielęgnowane krzewy wydają mnóstwo pysznych owoców, z których korzystać można przez całe lato. Te niewielkie, ciemnofioletowe owoce jagodowe są skarbnicą antyoksydantów, witamin i minerałów, a dodatkowo mają niewiele kalorii. Jeśli chcesz, aby twoje borówkowe krzewy obficie owocowały w przyszłym roku, konieczne wykonaj te zabiegi we wrześniu. Zajmie tylko chwilę, a efekty będą cieszyć przez całe przyszłe lato.

Dłoń trzymająca młody zielony pęd rośliny na tle ziemi w ogrodzie, widać szczegóły liści oraz strukturę skóry ręki.
Chcesz mieć mnóstwo borówek? We wrześniu bierz się do roboty

W mediach społecznościowych nie brakuje profili, na których zamieszczane są rożne porady ogrodnicze. Jednym z nich jest "Dama z motyką" - konto prowadzone przez ogrodniczkę, które obserwuje już ponad 9 tys. internautów. Ostatnio udostępniono na nim rolkę, w której autorka radzi, co należy zrobić we wrześniu, by w kolejnym sezonie cieszyć się jeszcze obfitszymi plonami.

  1. Najpierw wyrwij chwasty wokół krzaków i lekko spulchnij ziemię.
  2. Podsyp nawóz jesienny do borówek, czyli ten z małą ilością azotu, a z większą ilością fosforu i potasu. Nie dawaj nawozu pod sam korzeń, tylko wokół krzaka.
  3. Dodaj świeżą korę sosnową - 2-3 cm, żeby utrzymać kwaśne pH.
  4. Na koniec podlej, żeby nawóz dobrze się rozpuścił - wyjaśnia ekspertka.

Jesienna pielęgnacja borówkowych krzaków będzie skutkować lepszym owocowaniem w przyszłym roku. Owoce powinny być wówczas jeszcze jędrniejsze i smaczniejsze.

