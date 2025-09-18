Nic tak nie cieszy, jak pyszne, soczyste owoce i warzywa z przydomowego ogródka. Te samodzielnie wyhodowane zawsze smakują najlepiej. Ponadto są zdrowsze, bo wolne od chemicznych środków ochrony roślin. Borówki w polskich ogródkach uprawiane są bardzo często, bo mimo iż bywają wymagające, to odpowiednio wypielęgnowane krzewy wydają mnóstwo pysznych owoców, z których korzystać można przez całe lato. Te niewielkie, ciemnofioletowe owoce jagodowe są skarbnicą antyoksydantów, witamin i minerałów, a dodatkowo mają niewiele kalorii. Jeśli chcesz, aby twoje borówkowe krzewy obficie owocowały w przyszłym roku, konieczne wykonaj te zabiegi we wrześniu. Zajmie tylko chwilę, a efekty będą cieszyć przez całe przyszłe lato.